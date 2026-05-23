Real Madrid : Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont eu aucune pitié, «ils l'ont complètement épuisé»

Axel Cornic

Pour la deuxième saison consécutive, le Real Madrid n’a pas remporté le moindre titre majeur avec une élimination dès les quarts de Ligue des Champions, ainsi qu’un large retard sur le FC Barcelone en Liga. Un échec qui a déjà fait une première victime, puisque Alvaro Arbeloa va quitter le poste d’entraineur, avec José Mourinho déjà annoncé pour le remplacer.

A la fin de son contrat avec le PSG en 2024, tout le monde pensait que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid pour dominer la planète football. C’est tout l‘inverse qui s’est passé, puisque si le Français affiche des statistiques individuelles plus que satisfaisantes, il n’a jamais été autant critiqué de sa carrière et son club n’a toujours pas remporté le moindre titre majeur.

Arbeloa n’y est pas arrivé Il fallait que quelqu’un paie pour ce nouvel échec et c’est donc Alvaro Arbeloa qui va quitter le Real Madrid, comme il l’a annoncé avant le dernier match de la saison face à l’Athletic Bilbao. « J'espère que ce ne sera qu'un au revoir. Le Real est ma maison depuis vingt ans, à différentes fonctions » a déclaré celui qui a débarqué en cours de saison pour remplacer Xabi Alonso. « Ce sera mon dernier match cette saison sur le banc, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie, car on ne sait jamais. Mais je vais essayer d'en profiter, en espérant le gagner ».