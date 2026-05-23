Nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé : «L'homme de la situation» arrive au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison prochaine, tout est susceptible de changer pour Kylian Mbappé. En équipe de France, son coach devrait être Zinedine Zidane. Et au Real Madrid, José Mourinho semble être le favori pour succéder à Alvaro Arbeloa qui a lui-même officialisé son départ au terme de cette saison blanche pour la Casa Blanca. Mourinho au Real Madrid, c'est validé pour Patrick Vieira.

Pour sa troisième saison au Real Madrid qui débutera après un break dans la foulée de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), Kylian Mbappé va connaître un quatrième entraîneur. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa se sont succédés sur le banc de touche merengue. En conférence de presse ce vendredi, Alvaro Arbeloa a confirmé son départ qui sera effectif dans la foulée du match entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao samedi. « J'espère que ce ne sera qu'un au revoir. Le Real est ma maison depuis vingt ans, à différentes fonctions. Ce sera mon dernier match cette saison sur le banc, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie, car on ne sait jamais. Mais je vais essayer d'en profiter, en espérant le gagner ».

«Il sait comment diriger des champions» Pour ce qui relève de sa succession, le comité directeur du Real Madrid semble avoir jeté son dévolu sur José Mourinho. The Special One pourrait donc signer son grand retour 13 ans après son départ. Ayant évolué sous ses ordres à l'Inter, Patrick Vieira affirme que le Portugais a les capacités de remettre le Real Madrid sur les bons rails. « Il pourrait être l'homme de la situation, il sait comment diriger des champions. Nous ne nous sommes pas toujours bien entendus, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il avait raison. Il m'a dit ce que je ne voulais pas entendre », a assuré le champion du monde 98 en interview avec AS.