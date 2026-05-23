Top 14 - Transfert à l'UBB : Ce «top player» a pris des «tartes» à son arrivée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'été dernier, l'Union Bordeaux-Bègles misait sur un joueur en particulier quelques semaines après son sacre en Champions Cup : Salesi Rayasi. A l'aube de ses 29 ans, l'ailier néo-zélandais quittait le RC Vannes pour l'UBB. Rapidement, le vestiaire bordelais a pu admirer ses éclairs de génie, mais aussi un certain manque de discipline professionnelle qui lui a valu quelques taquets.

Le Top 14 fait partie du gratin du rugby de club à l'échelle planétaire. Beaucoup de stars de l'ovalie évoluent en Grande-Bretagne ou bien sur le territoire français. Néanmoins, le rugby en Océanie est particulièrement réputé. Certains y effectuent une grande partie de leur carrière. Ce fut notamment le cas de Salesi Tuivuna Mauri Rayasi, dit Salesi Rayasi. Entre 2016, ses débuts en professionels à Wellington et 2024, sa dernière pige aux Hurricanes, le Néo-Zélandais est resté fidèle à sa terre natale. Mais pour la saison 2024/2025, l'ailier a tout plaqué pour le RC Vannes.

«Il nous a parfois épatés. Et a contrario, d’autres fois, il a fallu qu’il prenne des « tartes » pour se réveiller» Un pied dans le rugby français avec le club qui fut relégué en Pro D2 en fin de saison donc pour Salesi Rayasi. Il n'en fallait pas plus pour taper dans l'œil de l'Union Bordeaux-Bègles, équipe victorieuse de la Champions Cup en mai dernier. Rien que ça. Mais à son arrivée, de par son inconstance, le Néo-Zélandais a pris quelques taquets de la part de ses coéquipiers. « Un chouette type. Il me fait rire. Parfois, il essaie de parler français mais du coup, il lui arrive de sortir des mots qui n’ont pas de sens. Il est arrivé sur la pointe des pieds, mais il nous a montré qu’il pouvait faire des différences sur le terrain : il nous a parfois épatés. Et a contrario, d’autres fois, il a fallu qu’il prenne des « tartes » pour se réveiller (rires) ». a confié Nicolas Depoortere.