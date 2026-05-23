Mercato : Galtier à l’OM, «il est très intéressé par le poste»

Alexis Brunet

Alors qu’il est arrivé il y a seulement quelques mois, Habib Beye va déjà quitter son poste d’entraîneur de l’OM. Le club phocéen a déjà entamé des démarches pour trouver son successeur et parmi les pistes on retrouve notamment le nom de Christophe Galtier. Ce dernier serait d’ailleurs très intéressé par le poste, lui qui pourrait revenir dans son club de cœur.

Cet été, l’OM va continuer sa reconstruction qui a commencé en cours de saison. Alors qu’il a quitté Brest dernièrement, Grégory Lorenzi est pressenti pour s’occuper de ce vaste chantier, lui qui devrait devenir le nouveau directeur sportif marseillais. Pour le moment, la nomination de l’ancien dirigeant breton n’est toutefois pas officielle car il aurait déjà donné son accord à l’OGC Nice en cas de maintien, ce qui n’est toujours pas acté car les Niçois vont jouer leur barrage face à l’ASSE les 26 et 29 mai.

Galtier est très intéressé par l’OM Après la nomination de son directeur sportif, l’OM va devoir s’atteler à trouver son nouveau coach. Arrivé en cours de saison pour prendre la succession de Roberto De Zerbi, Habib Beye ne sera pas conservé car il n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions et il n’a également pas remporté la Coupe de France. Pour le remplacer, Marseille penserait à Christophe Galtier, qui devrait prochainement quitter son poste d’entraîneur de NEOM en Arabie saoudite. D’après le compte X La Minute OM, l’ancien entraîneur du PSG serait d’ailleurs très intéressé à l’idée de prendre en main Marseille et donc de revenir au sein de son club de cœur (il y a été formé et y a joué quatre saisons en professionnel).