Génésio ou Galtier : Les dernières révélations sur le prochain entraîneur de l’OM

Alexis Brunet

Après une saison plus que compliquée, l’OM devrait beaucoup bouger cet été. Le club phocéen devrait notamment nommer un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye, qui n’aura donc duré que quelques mois. D’après de nombreuses sources, Bruno Génésio et Christophe Galtier seraient les deux favoris pour le poste et de nouvelles révélations viennent d’être faites sur ce dossier.

Dimanche 17 mai, l’OM a mis un terme à sa saison avec une victoire 3-1 contre le Stade Rennais au Vélodrome. Un succès synonyme de qualification en Ligue Europa qui vient quelque peu adoucir les derniers mois particulièrement houleux traversés par le club phocéen avec notamment les départs de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia. Arrivé en cours d’exercice pour remplacer l’entraîneur italien, Habib Beye ne devrait lui aussi pas s’éterniser à Marseille.

Génésio ou Galtier pour l’OM ? Malgré encore une année de contrat, Habib Beye devrait quitter l’OM cet été car il n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, à savoir une qualification pour la Ligue des champions ainsi qu’une victoire en Coupe de France. Le club phocéen serait donc à la recherche de son prochain entraîneur et deux pistes ressortent dans la presse : Bruno Génésio et Christophe Galtier. D’après les informations du compte X La Minute OM, le profil de l’ancien coach du PSG plairait beaucoup à la direction marseillaise et cela serait réciproque car il serait très intéressé à l’idée de signer dans son club de cœur La formation olympienne aimerait rapidement pouvoir annoncer l’arrivée de Grégory Lorenzi pour pouvoir avancer sur ce dossier.