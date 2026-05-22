PSG : Achraf Hakimi au sommet, cette légende du FC Barcelone qui l’a inspiré !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé il y a cinq ans désormais au PSG, Achraf Hakimi est à ce jour considéré comme le meilleur latéral droit du monde. Alors que sous les ordres de Luis Enrique, son rôle a beaucoup évolué, le numéro 2 parisien s’est livré sur son poste, affirmant au passage avoir été inspiré par la légende du FC Barcelone Dani Alves.

Recruté par le PSG en 2021, Achraf Hakimi est désormais l’un des leaders du club parisien. Vice-capitaine du club de la capitale, l’international Marocain a de nouveau passé un cap sous les ordres de Luis Enrique. Avec le coach espagnol, Hakimi a un rôle particulier. Se projetant très haut sur le terrain, le numéro 2 du PSG peut également venir dans l’axe du terrain en phase de possession. Considéré comme une référence absolue à son poste, Achraf Hakimi s’est confié auprès de Onze Mondial sur ce rôle bien défini.

« Ce n’est plus le même rôle » « Je ne pense pas au fait de révolutionner ou de changer un poste. Je pense surtout à jouer mon football et à donner du plaisir à ceux qui aiment le jeu. Après, c’est vrai que si l’on compare le poste de latéral d’il y a dix ans à celui d’aujourd’hui, ce n’est plus le même rôle. Dans le football moderne, on demande au latéral d’avoir des responsabilités différentes : parfois rentrer à l’intérieur, parfois occuper tout le couloir », a d’abord confié la latéral droit du PSG avant de poursuivre.