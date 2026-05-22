«Il est dans sa bulle avec ses cartes Pokémon» : La passion annexe de Damian Penaud fait marrer le vestiaire de l'UBB !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Union Bordeaux-Bègles, à l'instar du PSG en Ligue des champions au football, est en passe de pouvoir écrire une belle page de son histoire et de celle de la Champions Cup. Vainqueur de l'édition précédente, l'UBB affrontera le Leinster samedi au Pays Basque avec un Damian Penaud de retour en forme. L'occasion pour son coéquipier Nicolas Depoortere de lui dresser un portrait élogieux, le tout en s'attardant sur sa collection des cartes Pokémon.

Damian Penaud est à quelques heures de disputer une finale de Champions Cup d'affilée. A Bilbao, le centre de l'Union Bordeaux-Bègles se frottera avec le reste du groupe entraîné par Yannick Bru au Leinster, vainqueur de quatre éditions de cette coupe d'Europe qui court derrière une cinquième victoire depuis 2018. Le joueur de l'UBB et du XV de France a été l'un des sujets de l'interview de Nicolas Depoortere à Sud-Ouest à quelques heures du coup d'envoi de cette finale de Champions Cup.

«Il est dans sa bulle avec ses cartes Pokémon. Mais il pue le rugby» L'autre centre de l'UBB a livré son ressenti sur plusieurs membres du vestiaire bordelais dont il partage le quotidien. Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert ou encore Damian Penaud, Nicolas Depoortere a pris le temps de parler de chacun d'entre eux. Et sans grande surprise, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles et du XV de France n'a pas uniquement évoqué le talent de Penaud avec le ballon oval en mains. Sa collection de cartes Pokémon a également été un sujet de discussion. « Un phénomène. Tout le monde le connaît. Il est dans sa bulle avec ses cartes Pokémon. Mais il pue le rugby, il comprend et voit tout avant les autres. Il sait d’ailleurs t’engueuler quand, toi, tu n’as pas vu les coups. On a pu voir un Damian peut-être un peu endormi en début de saison, mais il a complètement rebondi. Le replacement au centre lui a fait du bien. Dans le combat notamment : quand il est sur l’aile, ce n’est pas le premier qui va plaquer. Mais une fois au centre du terrain, il s’y file ! ».