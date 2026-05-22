Kvaratskhelia dévoile l'identité de son joueur préféré de NBA, et ce n'est pas Wembanyama !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Khvicha Kvaratskhelia ne cesse de faire parler de lui lors des soirées de Ligue des champions du PSG ces derniers temps. Homme fort des succès du Paris Saint-Germain, l'ailier parisien s'inspire de plusieurs joueurs de NBA pour ses célébrations à l'instar de D'Angelo Russell ou encore Stephen Curry. Grand fan de la discipline et en marge du retour de la NBA à Paris en 2027, il a révélé son joueur préféré qui n'est pas le supporter du PSG Victor Wembanyama.

Khvicha Kvaratskhelia (25 ans) n'est pas simplement un mordu du ballon rond. L'international géorgien est également un amoureux de la NBA. Depuis des années, celui qui est un candidat pour le Ballon d'or selon Walid Acherchour au vu de sa phase éliminatoire de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain où il a été décisif à chaque match à l'exception du 1/16ème de finale aller face à l'AS Monaco, suit ce qui se fait de mieux dans le monde du basket : la NBA.

«Le numéro 5 des Wolves, c'est mon joueur préféré actuellement : Anthony Edwards» En cette période de Play-Offs dans lesquels sont engagés les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en finale de conférence Ouest face à l'Oklahoma City Thunder et après l'annonce du retour de la NBA à Paris pour un match de saison régulière en 2027, Khvicha Kvaratskhelia a accepté de jouer à "qui est ce joueur". « Le numéro 5 des Wolves, c'est mon joueur préféré actuellement : Anthony Edwards. Je pense qu'il va gagner beaucoup de bagues NBA ». Anthony Edwards, l'arrière des Minnesota Timberwolves qui a été éliminé par la bande de Wembanyama au tour précédent des Play-Offs, est le favori de Kvaratskhelia qui succède à une légende défunte. « Le numéro 24 des Lakers, mon joueur préféré et mon athlète favori : Kobe Bryant ».