«Neymar, c'était impossible qu'il vienne» : L'anecdote d'AmineMaTué avec Gerard Piqué sur son transfert au PSG

Entre le Paris Saint-Germain et Neymar, l'histoire a duré six ans avec des moments difficiles dans la relation. Les débuts étaient magiques et semblaient même impossible au vu des modalités de l'opération et de l'annonce de Gerard Piqué lorsqu'il était sur le point de quitter le FC Barcelone pour le PSG. Sur RMC, AmineMaTué est revenu sur cet été de folie.
Il y a presque neuf ans, les dirigeants en place de l'époque mettaient sur pied le transfert le plus onéreux de l'histoire du football encore à ce jour. Un véritable moment de bascule économiquement parlant qui a grandement influencé les prix des transferts après coup : 222M€, montant de la clause libératoire fixée dans l'ancien contrat de Neymar au FC Barcelone. Quelques mois après la remontada en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (6-1) , le PSG s'alignait sur cette somme.
«J'en parlais avec Piqué par rapport au Se Queda»
Et ce, au terme d'un feuilleton rocambolesque digne d'une telenovela. Gerard Piqué, ex-défenseur du Barça avait même tenu à éteindre l'incendie en publiant un selfie de lui-même et Neymar affirmant qu'il restait en Catalogne : "Se queda". Sur le plateau de Génération After mercredi, le streamer AmineMaTué est revenu sur ce moment d'anthologie dans le cadre du Eleven All Stars 2 au Parc des princes dimanche. « Quand il arrive au PSG, c'est légendaire. Le souvenir de son arrivée, j'avais des étoiles dans les yeux. Son arrivée est un peu surréaliste. C'est marrant de dire ce genre de phrases, j'en parlais avec Piqué par rapport au Se Queda. Et quand il y a eu ça on s'est dit que c'était mort, pour nous c'était impossible qu'il vienne ».
«C'est inimaginable»
Sur la fréquence radio de RMC, la figure de la Kings League en France qui a pu rencontrer Neymar au cours d'un spot publicitaire pour la compétition assure que pour lui et d'autres supporters du PSG, cela relevait de l'irréel. « Le mec est champion d'Europe deux ans plus tôt avec le Barça, il fait parti du meilleur trio du monde, il y a la remontada, il a quasiment qualifié tout seul le Barça contre le PSG. C'est inimaginable. Et il arrive, c'est fou, il s'amuse ». Au final, Neymar signait et restait même six années à Paris.