«Neymar, c'était impossible qu'il vienne» : L'anecdote d'AmineMaTué avec Gerard Piqué sur son transfert au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Neymar, l'histoire a duré six ans avec des moments difficiles dans la relation. Les débuts étaient magiques et semblaient même impossible au vu des modalités de l'opération et de l'annonce de Gerard Piqué lorsqu'il était sur le point de quitter le FC Barcelone pour le PSG. Sur RMC, AmineMaTué est revenu sur cet été de folie.

Il y a presque neuf ans, les dirigeants en place de l'époque mettaient sur pied le transfert le plus onéreux de l'histoire du football encore à ce jour. Un véritable moment de bascule économiquement parlant qui a grandement influencé les prix des transferts après coup : 222M€, montant de la clause libératoire fixée dans l'ancien contrat de Neymar au FC Barcelone. Quelques mois après la remontada en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (6-1) , le PSG s'alignait sur cette somme.

«J'en parlais avec Piqué par rapport au Se Queda» Et ce, au terme d'un feuilleton rocambolesque digne d'une telenovela. Gerard Piqué, ex-défenseur du Barça avait même tenu à éteindre l'incendie en publiant un selfie de lui-même et Neymar affirmant qu'il restait en Catalogne : "Se queda". Sur le plateau de Génération After mercredi, le streamer AmineMaTué est revenu sur ce moment d'anthologie dans le cadre du Eleven All Stars 2 au Parc des princes dimanche. « Quand il arrive au PSG, c'est légendaire. Le souvenir de son arrivée, j'avais des étoiles dans les yeux. Son arrivée est un peu surréaliste. C'est marrant de dire ce genre de phrases, j'en parlais avec Piqué par rapport au Se Queda. Et quand il y a eu ça on s'est dit que c'était mort, pour nous c'était impossible qu'il vienne ».