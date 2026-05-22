Kimpembe rend hommage à son deuxième père au PSG : «Humainement, c'est une bombe atomique»

En l'espace de 11 saisons, Presnel Kimpembe a côtoyé six entraîneurs différents au Camp des Loges puis au Campus PSG. Tous différents les uns des autres sur le plan tactique et le management, une personne s'est muée comme étant une perle rare à ses yeux au point de devenir une figure paternelle : Thomas Tuchel.
Presnel Kimpembe en a connu des entraîneurs au PSG. Lancé dans le grand bain en 2014 par Laurent Blanc, le natif de Beaumont-sur-Oise a vu plusieurs techniciens se succéder au cours de ses 11 années passées au Paris Saint-Germain. Le champion du monde 98, Unai Emery, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ou encore Luis Enrique, le dernier coach qu'il a croisé à Paris avant de quitter le club l'été dernier pour le Qatar SC.
«Thomas Tuchel, c'est mon daron»
Néanmoins, un tacticien en particulier l'a marqué tant pour ses consignes sur le terrain que pour la personne qu'il est en dehors : Thomas Tuchel. Entre l'été 2018 et le mois de décembre 2020, Kimpembe a trouvé un second père. « Thomas Tuchel, c'est mon daron. Humainement parlant, c'est une bombe atomique. Quand il est arrivé, il m'a pris comme ça et m'a dit : 'allez, on y va. Toi c'est moi, moi c'est toi'. L'humain avant tout. On avait une bonne relation et je pense que ça se voyait. Il m'a toujours fait confiance, je lui ai toujours fait confiance ».
«Il m'a fait grandir, m'a appris pas mal de choses»
« On s'est pris la tête pas mal de fois aussi. Il était exigent, c'est là que tu vois que c'est un Allemand. Il m'a fait grandir, m'a appris pas mal de choses et je suis reconnaissant par rapport à ça. Le coach qui m'a le plus marqué dans ma carrière ? Oui. Je pense que c'est ma meilleure période au PSG », a tenu à assurer Presnel Kimpembe au cours de son entrevue accordée à Walid Acherchour et Nicolas Jamain diffusée sur Génération After mercredi dans le cadre de la promotion de son livre La Force.