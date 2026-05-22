Kimpembe rend hommage à son deuxième père au PSG : «Humainement, c'est une bombe atomique»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l'espace de 11 saisons, Presnel Kimpembe a côtoyé six entraîneurs différents au Camp des Loges puis au Campus PSG. Tous différents les uns des autres sur le plan tactique et le management, une personne s'est muée comme étant une perle rare à ses yeux au point de devenir une figure paternelle : Thomas Tuchel.

Presnel Kimpembe en a connu des entraîneurs au PSG. Lancé dans le grand bain en 2014 par Laurent Blanc, le natif de Beaumont-sur-Oise a vu plusieurs techniciens se succéder au cours de ses 11 années passées au Paris Saint-Germain. Le champion du monde 98, Unai Emery, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ou encore Luis Enrique, le dernier coach qu'il a croisé à Paris avant de quitter le club l'été dernier pour le Qatar SC.

«Thomas Tuchel, c'est mon daron» Néanmoins, un tacticien en particulier l'a marqué tant pour ses consignes sur le terrain que pour la personne qu'il est en dehors : Thomas Tuchel. Entre l'été 2018 et le mois de décembre 2020, Kimpembe a trouvé un second père. « Thomas Tuchel, c'est mon daron. Humainement parlant, c'est une bombe atomique. Quand il est arrivé, il m'a pris comme ça et m'a dit : 'allez, on y va. Toi c'est moi, moi c'est toi'. L'humain avant tout. On avait une bonne relation et je pense que ça se voyait. Il m'a toujours fait confiance, je lui ai toujours fait confiance ».