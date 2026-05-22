PSG - Départ de Kimpembe : La discussion avec Luis Enrique qui a tout changé aux États-Unis

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Presnel Kimpembe a été l'un des exemples de réussite du centre de formation du PSG. Des classes effectuées par le biais de chaque catégorie d'âge puis une intégration progressive à l'équipe première en devenant champion du monde et d'Europe en ayant un rôle certes secondaire. En pleine Coupe du monde des clubs, Kimpembe décidait au terme d'une conversation avec son désormais ex-entraîneur de tirer un trait sur le club de sa vie.

20 ans. L'été dernier, Presnel Kimpembe mettait un point final à deux décennies de sa vie en faisant ses adieux au Paris Saint-Germain pour un transfert au Qatar SC. Soit neuf années au centre de formation puis 11 saisons avec l'équipe première pour le natif de Beaumont-sur-Oise formé à l'AS Eragny avant l'académie du PSG. Néanmoins, après des blessures et une place de titulaire qui n'était plus la sienne la saison dernière au vu de la charnière centrale : Marquinhos - Willian Pacho, Kimpembe a eu une conservation avec Luis Enrique de l'autre côté de l'Atlantique.

«J'ai demandé un rendez-vous avec lui» Pendant la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, perdue en finale contre Chelsea par le PSG (0-3), Presnel Kimpembe a demandé à Luis Enrique de clairement lui faire part de ses options sportives pour la saison à venir à Paris. « Il a été très honnête. J'ai parlé avec lui à la Coupe du monde des clubs. Je lui ai posé la question au culot, j'ai demandé un rendez-vous avec lui. Je lui ai dit : 'coach, est-ce que vous comptez sur moi pour la saison prochaine ? Je me sens bien, mais je suis à la recherche de temps de jeu que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs, il va falloir trouver une solution parce que je ne peux pas faire une troisième saison comme ça' ».