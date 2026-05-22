Equipe de France : La grande annonce du remplaçant de Lucas Chevalier sur son avenir !

Alexis Brunet

Il a été la grosse surprise de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Alors que l’on pouvait attendre la présence de Lucas Chevalier, c’est finalement Robin Risser qui a été choisi comme troisième gardien après sa saison très réussie avec le RC Lens. Le portier pourrait être courtisé cet été, mais il s’imagine rester dans le nord de la France.

Le 14 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur a fait dans le classique, mais il a tout de même opté pour quelques surprises. Alors qu’il a perdu sa place de titulaire au PSG, Lucas Chevalier a progressivement dégringolé dans la hiérarchie chez les Bleus, au point même de ne pas être appelé pour le mondial. Le sélectionneur lui a préféré le joueur du RC Lens Robin Risser, qui a été élu récemment meilleur portier de Ligue 1.

Robin Risser se voit rester au RC Lens Robin Risser a entre autres permis au RC Lens de finir deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, mais l’équipe de Pierre Sage va également disputer une finale de Coupe de France ce vendredi contre l’OGC Nice. Une saison qui pourrait donc se terminer en apothéose, mais qui pourrait également être la dernière dans le nord de la France pour le portier qui sera très courtisé cet été. Toutefois, ce dernier s’imagine plutôt rester à Lens, comme il l’a confié à L’Équipe. « Dans ma tête, c'est ce que je veux. Je l'espère. Il y aura des discussions avec le club, mais on est tous alignés sur cette volonté de continuer l'aventure ensemble. C'est le bon endroit pour confirmer. »