Départ du PSG : Un problème de salaire pour Lucas Chevalier ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Relégué au second plan depuis maintenant plusieurs mois au PSG, Lucas Chevalier pourrait être amené à changer d’air cet été pour relancer sa carrière. Il pourrait néanmoins être compliqué de trouver un nouveau point de chute pour le gardien français, notamment en raison du salaire qu’il perçoit au PSG comme l’a indiqué le journaliste Bertrand Latour sur Canal +.

Lucas Chevalier (24 ans) et le PSG, c’est bientôt la fin ? Recruté l’été dernier en provenance du LOSC pour 40M€ afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, le gardien tricolore n’a jamais vraiment réussi à retrouver son meilleur niveau dans la capitale. Matvey Safonov lui est passé devant dans la hiérarchie depuis déjà plusieurs mois, et malgré un contrat qui court jusqu’en 2030 avec le PSG, Chevalier semble déjà condamné au départ s’il souhaite relancer sa carrière. D’autant que Didier Deschamps ne l’a pas sélectionné pour disputer la Coupe du Monde avec l’équipe de France…

« Difficile de trouver un salaire équivalent ailleurs » Bertrand Latour a validé l’idée d’un départ du PSG pour Lucas Chevalier dimanche soir dans le Canal Football Club, mais le consultant évoque néanmoins un gros problème de salaire qui pourrait se poser dans ce dossier : « Il faut partir, mais ça va être difficile de trouver un salaire équivalent à celui qu’il perçoit au PSG. On verra s’il sera d’accord pour baisser ses émoluments afin de retrouver du temps de jeu ailleurs. C’est très difficile même s’il n’a pas perdu ses qualités. Il avait des insuffisances pour le PSG mais je pense qu’il n’a pas été aidé non plus. Son intégration sociale n’a pas été bonne, il y a eu des performances qui l’ont fragilisé. Mis bout à bout ça donne ce désastre, mais je pense que ce n’est pas rédhibitoire pour la suite de sa carrière », estime Latour.