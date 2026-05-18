Mercato : Un attaquant a changé d’avis et va signer au PSG !

Comme souvent, plusieurs jeunes joueurs du PSG ont attiré l’attention de nombreux clubs, ce qui est notamment le cas d’Adam Ayari. Âgé de 18 ans, l’attaquant semblait se diriger vers un départ, avec un intérêt très prononcé de l’Ajax Amsterdam, mais a finalement changé d’avis et pourrait bientôt signer son premier contrat professionnel à Paris.
Qualifiés pour la finale de la Coupe Gambardella qu’ils disputeront le 22 mai prochain au Stade de France face à Montpellier, les jeunes joueurs du PSG et en particulier la génération 2008 ne manquent pas de prétendants. Comme indiqué par Le 10 Sport, plusieurs clubs français et étrangers les ont observés, notamment Adam Ayari.
Ayari finalement vers une prolongation au PSG
L’Équipe évoquait le mois dernier un intérêt de l’Ajax Amsterdam, où l’attaquant âgé de 18 ans était pressenti afin de signer son premier contrat professionnel, ce qu’il pourrait finalement faire au PSG. D’après les informations du Parisien, la tendance s’est inversée et Adam Ayari est désormais plus proche de prolonger avec le club de la capitale. La confiance est de mise en interne, grâce à l’intervention de Luis Campos. Ce dernier s’est personnellement impliqué dans ce dossier afin de lui présenter les perspectives qui l’attendent s’il décide de rester à Paris.
« Notre mercato est complètement arrêté »
Selon Le Parisien, la priorité d’Adam Ayari est désormais de signer son premier contrat professionnel avec le PSG. En ce sens, les discussions ont bien avancé ces derniers jours et devraient se concrétiser par une signature dans les prochaines semaines. Interrogé sur le mercato après le titre de champion de France acquis, Luis Campos avait en revanche indiqué que toutes les négociations avaient été stoppées en attendant la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain : « Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça. »