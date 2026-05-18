Mercato : Un attaquant a changé d’avis et va signer au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme souvent, plusieurs jeunes joueurs du PSG ont attiré l’attention de nombreux clubs, ce qui est notamment le cas d’Adam Ayari. Âgé de 18 ans, l’attaquant semblait se diriger vers un départ, avec un intérêt très prononcé de l’Ajax Amsterdam, mais a finalement changé d’avis et pourrait bientôt signer son premier contrat professionnel à Paris.

Qualifiés pour la finale de la Coupe Gambardella qu’ils disputeront le 22 mai prochain au Stade de France face à Montpellier, les jeunes joueurs du PSG et en particulier la génération 2008 ne manquent pas de prétendants. Comme indiqué par Le 10 Sport, plusieurs clubs français et étrangers les ont observés, notamment Adam Ayari.

Ayari finalement vers une prolongation au PSG L’Équipe évoquait le mois dernier un intérêt de l’Ajax Amsterdam, où l’attaquant âgé de 18 ans était pressenti afin de signer son premier contrat professionnel, ce qu’il pourrait finalement faire au PSG. D’après les informations du Parisien, la tendance s’est inversée et Adam Ayari est désormais plus proche de prolonger avec le club de la capitale. La confiance est de mise en interne, grâce à l’intervention de Luis Campos. Ce dernier s’est personnellement impliqué dans ce dossier afin de lui présenter les perspectives qui l’attendent s’il décide de rester à Paris.