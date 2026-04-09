Mercato - PSG : Le premier départ de l'été 2026 à Paris annoncé dans la presse ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comment souvent, le PSG risque de voir plusieurs joueurs issus de son centre de formation s’en aller à la fin de la saison. L’un d’eux a pourtant reçu une proposition de contrat de la part du club de la capitale, qu’il ne devrait pas accepter, lui qui est sollicité à l’étranger et devrait bientôt faire son choix.

Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe Gambardella et de la Youth League, les jeunes du PSG brillent cette saison. Comme indiqué par Le 10 Sport, ils sont nombreux à attirer l’attention de différents clubs aussi bien en France, comme par exemple le Paris FC, qu’à l’étranger, un scout du Borussia Dortmund ayant même fait le déplacement au mois de février dernier.

Mercato - PSG : «Il n’en était pas question», cette star est arrivée à Paris à contrecœur https://t.co/2ZIx3vSoSM — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Jangeal a refusé une proposition de contrat Alors que le PSG aimerait conserver certains d’entre eux, comment souvent, ils devraient être beaucoup à partir l’été prochain. D’après les informations de L’Équipe, le premier à s'en aller pourrait être Mathis Jangeal, qui s’est particulièrement illustré en demi-finale de la Coupe Gambardella face à Caen (4-1). Âgé de 17 ans, le milieu offensif a reçu une proposition de contrat professionnel de la part du club de la capitale, qu’il ne devrait pas signer. Alors qu’il suscite de l’intérêt en Allemagne, il devrait bientôt choisir sa prochaine destination.