EXCLU - Mercato : Les jeunes du PSG font saliver toute l’Europe…

Le week-end dernier, dans le prestigieux championnat U19, la grosse affiche de la saison entre le PSG et Valenciennes a réuni du beau monde en tribunes. Présent, Le 10 Sport a pu voir directeur sportif et scouts de clubs majeurs en Europe.
Dans le groupe A du championnat de France U19, c’est Valenciennes qui domine les débats depuis le début de la saison. Le club nordiste dispose d’une super génération qui parvient à dominer des écuries prestigieuses comme celle du PSG, du LOSC, du HAC ou encore du Paris FC. Et le week-end dernier, il y a eu un choc entre le leader valenciennois et le PSG, dans la capitale. Et les jeunes pousses parisiennes l’ont emporté 2-1, grâce à des buts d’Adam Ayari et Elijah Ly.
Du Borussia Dortmund au Paris FC
Si la rencontre a répondu à toutes les attentes en termes de qualité technique et de talents sur la pelouse, autour, c’était aussi un petit festival… Le 10 Sport était présent pour suivre les exploits de la jeunesse parisienne et a pu croiser le chemin de scouts habitués de ce genre de grand rendez-vous. Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne… Tous les grands championnats européens avaient un émissaire dans cette rencontre. Un scout du Borussia Dortmund était à quelques mètres du 10 Sport, prenant de nombreuses notes. A noter également la présence de Marco Neppe, directeur sportif du Paris FC.