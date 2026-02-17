EXCLU - Mercato : Les jeunes du PSG font saliver toute l’Europe…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le week-end dernier, dans le prestigieux championnat U19, la grosse affiche de la saison entre le PSG et Valenciennes a réuni du beau monde en tribunes. Présent, Le 10 Sport a pu voir directeur sportif et scouts de clubs majeurs en Europe.

Dans le groupe A du championnat de France U19, c’est Valenciennes qui domine les débats depuis le début de la saison. Le club nordiste dispose d’une super génération qui parvient à dominer des écuries prestigieuses comme celle du PSG, du LOSC, du HAC ou encore du Paris FC. Et le week-end dernier, il y a eu un choc entre le leader valenciennois et le PSG, dans la capitale. Et les jeunes pousses parisiennes l’ont emporté 2-1, grâce à des buts d’Adam Ayari et Elijah Ly.

