Transfert : Une star du PSG a déjà choisi sa prochaine destination (et sa décision peut vous surprendre)

Ce n'est pas avant plusieurs mois que le mercato estival ouvrira ses portes. Mais voilà que cela n'empêche pas les rumeurs et c'est ainsi que l'avenir d'une star du PSG devrait faire parler dans les semaines à venir. Partira ? Ne partira pas ? Ce taulier de l'effectif de Luis Enrique aurait visiblement les idées assez claires sur ce qu'il veut pour la suite de sa carrière.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas hésité à sortir le chéquier pour s'offrir Illia Zabarnyi, recruté en provenance de Bournemouth. Et si le club de la capitale s'est offert l'Ukrainien, ce n'est pas un hasard. En effet, à Paris, on voulait dès à présent trouver un concurrent à Marquinhos. Et son possible successeur ? Le Brésilien est aujourd'hui toujours au PSG, ayant un contrat jusqu'en 2028. Mais le fait est que l'avenir de Marquinhos est assez incertain depuis un moment maintenant...

Quel avenir pour Marquinhos ? Capitaine du PSG, Marquinhos s'est souvent retrouvé au coeur des rumeurs dernièrement. En effet, le Brésilien a notamment été annoncé sur le départ, lui qui avait des touches du côté de l'Arabie Saoudite. Comme révélé par L'Equipe, lors du dernier mercato estival, le PSG avait alors donné le choix à son défenseur central, qui avait alors opté pour continuer à Paris. Mais voilà que la question de l'avenir de Marquinhos pourrait rapidement se poser à nouveau.