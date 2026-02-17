De Zerbi et Benatia sont partis : Les supporters de l'OM lancent une action pour réclamer un nouveau départ

Au cours des derniers jours, les turbulences ont été violentes du côté de l'OM. En pleine crise, le club phocéen a notamment vu Roberto De Zerbi et Medhi Benatia quitter le navire. Mais voilà que ce n'est peut-être pas fini du côté de Marseille. En effet, les supporters de l'OM réclament désormais un nouveau départ.
L'humiliation reçue par l'OM sur la pelouse du PSG aura donc été celle de trop pour Roberto De Zerbi. En effet, à la suite de cette rencontre, l'Italien a quitté ses fonctions d'entraîneur. Dans la foulée, quelques jours plus tard, c'est Medhi Benatia qui a annoncé son départ de Marseille, ayant posé sa démission. « À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », avait notamment posté le Marocain sur ses réseaux sociaux.
Au tour de Longoria ?
L'OM s'enfonce dans la crise et les départs se multiplient donc au sein de l'organigramme du club phocéen. Mais voilà que ce n'est peut-être pas terminé. En effet, désormais, tous les regards se tournent vers Pablo Longoria. Président de l'OM, l'Espagnol se retrouverait aujourd'hui plus isolé que jamais du côté de Marseille. Sera-t-il alors le prochain à faire ses valises lui qui est déjà passé proche d'un départ au cours des dernières années ?
« Pablo bye bye, c'est le moment »
Partira ? Ne partira pas ? Telle est donc actuellement la question pour l'avenir de Pablo Longoria. Les supporters de l'OM ont eux visiblement d'ores et déjà tranché concernant le sort à donner au président du club phocéen. En effet, La Provence rapporte que dans la nuit de lundi à mardi, les murs de la Commanderie ont été tagués avec des messages concernant un futur départ de Longoria. C'est ainsi qu'on pouvait notamment lire : « Longoria tic tac », « Pablo bye bye, c'est le moment ».