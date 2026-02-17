De Zerbi et Benatia sont partis : Les supporters de l'OM lancent une action pour réclamer un nouveau départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, les turbulences ont été violentes du côté de l'OM. En pleine crise, le club phocéen a notamment vu Roberto De Zerbi et Medhi Benatia quitter le navire. Mais voilà que ce n'est peut-être pas fini du côté de Marseille. En effet, les supporters de l'OM réclament désormais un nouveau départ.

L'humiliation reçue par l'OM sur la pelouse du PSG aura donc été celle de trop pour Roberto De Zerbi. En effet, à la suite de cette rencontre, l'Italien a quitté ses fonctions d'entraîneur. Dans la foulée, quelques jours plus tard, c'est Medhi Benatia qui a annoncé son départ de Marseille, ayant posé sa démission. « À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », avait notamment posté le Marocain sur ses réseaux sociaux.

Au tour de Longoria ? L'OM s'enfonce dans la crise et les départs se multiplient donc au sein de l'organigramme du club phocéen. Mais voilà que ce n'est peut-être pas terminé. En effet, désormais, tous les regards se tournent vers Pablo Longoria. Président de l'OM, l'Espagnol se retrouverait aujourd'hui plus isolé que jamais du côté de Marseille. Sera-t-il alors le prochain à faire ses valises lui qui est déjà passé proche d'un départ au cours des dernières années ?