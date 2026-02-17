Départ du PSG : «Quand est-ce que tu viens ?», «l'agent» qui a poussé Mbappé au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours de son passage au PSG entre 2017 et 2024, il a régulièrement été question de l'avenir de Kylian Mbappé. Et plus précisément d'un transfert au Real Madrid. C'est finalement par le biais d'un statut d'agent libre que Mbappé s'est engagé en faveur du club merengue. Un « agent » non recensé a cependant bien oeuvré dans l'ombre pour que cette opération puisse voir le jour.

Ce fut le feuilleton mercato qui s'est étendu sur plusieurs étés. Deux années seulement après son arrivée de l'AS Monaco et nez et à la barbe du Real Madrid également intéressé, Kylian Mbappé faisait parler de lui dans la presse espagnole. Après avoir réclamé « plus de responsabilités » au PSG aux Trophées UNFP de 2019, Mbappé était annoncé du côté du Real Madrid. Il en fut de même à l'été 2021, à un an de l'expiration de son ancien contrat au Paris Saint-Germain. Et rebelote avant le printemps 2022 actant la prolongation de son bail au club de la capitale.

🗣️ Vinicius Jr sur Kylian Mbappé : "𝗖𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗲́𝘁𝗲́, 𝗷𝗲 𝗹𝘂𝗶 𝗲́𝗰𝗿𝗶𝘃𝗮𝗶𝘀 : 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗲𝘀𝘁-𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝘂 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘀 ?" 🔜🇫🇷



"𝗝'𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁. J'ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chance… pic.twitter.com/f1m4Dtmcx5 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 16, 2026

«Chaque été, je lui écrivais» Finalement, Kylian Mbappé a déposé ses valises dans la capitale espagnole au terme du dernier contrat qui était le sien au PSG, à savoir en juin 2024. Dès lors, les incessantes tentatives de persuasion de Vinicius Jr ont pris fin comme la star brésilienne du Real Madrid s'en est remémorée pendant un live avec le streamer Ibai Llanos en Espagne. « Chaque été, je lui écrivais : « Quand est-ce que tu viens ? ». J’étais son agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham. »