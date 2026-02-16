«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une semaine après Roberto De Zerbi, c'est Medhi Benatia qui a quitté son poste à l'OM. Un départ qui laisse un gros vide, notamment compte tenu du rôle de l'ancien directeur du football dans les négociations pour de futures signatures. D'ailleurs, un coup qui semblait bouclé pourrait tomber à l'eau.

C'est la crise à l'OM. Le mois de janvier a été particulièrement compliqué pour le club phocéen qui a enchaîné les déconvenues, avec l'une plus marquante que les autres, à savoir l'élimination en Ligue des champions après une lourde défaite à Bruges (0-3). Et quelques jours plus tard, l'OM était humilié dans le Classique contre le PSG (0-5). Il n'en fallait pas plus pour pousser Roberto De Zerbi au départ. Et une semaine plus tard, c'est Medhi Benatia qui a démissionné.

Le rendez-vous avec Habib Beye annulé ? Et le départ de Medhi Benatia pourrait avoir de sérieuses conséquences pour l'OM dans la quête de son nouveau coach comme l'explique le journaliste de L'EQUIPE Simon Bolle. « En effet, la première conséquence du départ de Benatia est la potentielle remise en question de l'arrivée d'Habib Beye, favori à la succession de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Benatia et Beye avaient prévu de se revoir ce lundi. De quoi tout remettre en cause ? », se demande-t-il dans un chat organisé par le site de L'EQUIPE.