«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ?

Une semaine après Roberto De Zerbi, c'est Medhi Benatia qui a quitté son poste à l'OM. Un départ qui laisse un gros vide, notamment compte tenu du rôle de l'ancien directeur du football dans les négociations pour de futures signatures. D'ailleurs, un coup qui semblait bouclé pourrait tomber à l'eau.
C'est la crise à l'OM. Le mois de janvier a été particulièrement compliqué pour le club phocéen qui a enchaîné les déconvenues, avec l'une plus marquante que les autres, à savoir l'élimination en Ligue des champions après une lourde défaite à Bruges (0-3). Et quelques jours plus tard, l'OM était humilié dans le Classique contre le PSG (0-5). Il n'en fallait pas plus pour pousser Roberto De Zerbi au départ. Et une semaine plus tard, c'est Medhi Benatia qui a démissionné.
Le rendez-vous avec Habib Beye annulé ?
Et le départ de Medhi Benatia pourrait avoir de sérieuses conséquences pour l'OM dans la quête de son nouveau coach comme l'explique le journaliste de L'EQUIPE Simon Bolle. « En effet, la première conséquence du départ de Benatia est la potentielle remise en question de l'arrivée d'Habib Beye, favori à la succession de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Benatia et Beye avaient prévu de se revoir ce lundi. De quoi tout remettre en cause ? », se demande-t-il dans un chat organisé par le site de L'EQUIPE.
Qui pour remplacer De Zerbi ?
Néanmoins, l'OM va bien être obligé de trouver une nouvel entraîneur pour remplacer Roberto De Zerbi et si ce n'est pas Habib Beye, il va falloir repartir en quête d'un autre coach. « Pablo Longoria était également impliqué sur le dossier et le club ne manquera pas d'activer d'autres pistes si besoin (Sergio Conceiçao était intéressé et Éric Chelle avait été proposé). Pendant ce temps, "Pancho" Abardonado poursuit son intérim », ajoute Simon Bolle.