Habib Beye - OM : Une date annoncée dans la presse pour faire avancer le dossier !

Quatre jours après celui de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé dimanche sur ses réseaux sociaux qu’il quittait lui aussi l’OM, toujours à la recherche d’un entraîneur dans cette période de crise. En ce sens, Habib Beye semble être le favori et ce dossier pourrait avancer très bientôt, à moins que le départ du directeur du football marseillais ne rebatte les cartes.

Sans entraîneur depuis mercredi et le départ de Roberto De Zerbi officialisé tard dans la nuit, l’OM n’a désormais plus de directeur du football. Dimanche, Medhi Benatia a publié en début d’après-midi un communiqué sur ses réseaux sociaux afin d’annoncer son départ. Une crise plus seulement sportive, mais également institutionnelle, alors que les Olympiens doivent se rendre à Brest vendredi et que l’on ne sait pas encore qui sera sur le banc.

Beye, un dossier initié par Benatia Après le nul concédé lors de la réception de Strasbourg (2-2) samedi, Jacques Abardonado s’est mis au service du club et s’est dit prêt à prolonger l’intérim si nécessaire. Pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye est annoncé ces derniers jours comme le favori d’une direction sportive que vient de quitter Medhi Benatia. Comme indiqué par L’Équipe, ce dernier avait rencontré le technicien sénégalais jeudi dernier à Paris et ils devaient se revoir ce lundi. Selon le quotidien sportif, l’entourage d’Habib Beye est resté discret sur le départ du Marocain dimanche.