Il suit Roberto De Zerbi et abandonne Marseille : La crise n'en finit plus à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le sillage de Roberto De Zerbi, d’autres départs étaient pressentis ces derniers jours à l’OM. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club a officialisé la fin de sa collaboration avec le technicien italien et un dirigeant haut placé de Marseille a lui aussi décidé de partir, comme il l’a annoncé ce dimanche.

C’était la tendance, et elle s’est confirmée ce dimanche. Après Roberto De Zerbi, dont le départ a été officialisé tard dans la nuit de mardi à mercredi, c’est désormais au tour de Medhi Benatia de quitter l’OM. Marqué par la crise que traverse le club et le départ du technicien italien, le directeur du football de Marseille a lui aussi décidé de partir et l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

Benatia officialise son départ de l’OM « Supporters, Marseillais, Depuis mon arrivée au club, j’ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession : redonner à l’Olympique de Marseille la place qu’il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu’il exige et la passion qui l’anime. Aujourd’hui, nous sommes encore dans la course. L’objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison », a déclaré Medhi Benatia. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM. »