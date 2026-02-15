«On se l'est dit dans le vestiaire…» : Un joueur de l’OM dévoile les coulisses en pleine crise

Une semaine après la claque reçue lors du Classique face au PSG (0-5), l’Olympique de Marseille a connu une nouvelle contreperformance samedi, sur la pelouse du Vélodrome, en concédant le match nul contre Strasbourg (2-2) malgré ses deux buts d’avance au tableau d’affichage. Nayef Aguerd a pris la parole après le match.
Le départ de Roberto De Zerbi durant la semaine n’a pas permis à l’OM d’aller chercher un résultat positif sur sa pelouse samedi, face à Strasbourg (2-2). Encore une fois, les Marseillais ont craqué dans les derniers instants en concédant un penalty dans le temps réglementaire, permettant à Joaquin Panichelli (90e+7) de trouver le chemin des filets et permettre à Strasbourg d’arracher un point après avoir pourtant été mené de deux buts.
« L'équipe n'est pas malade mais elle est en grande difficulté »
« Ces fins de matches deviennent récurrentes. C'est le même scénario que contre le PFC. Il faut relever la tête. C'est délicat mais nous n'avons pas le choix, a réagi après la rencontre Jacques « Pancho » Abardonado, présent sur le banc de l’OM en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. J’ai pris la décision de faire entrer (Himad) Abdelli et de passer à cinq derrière, mais je voulais garder un bloc médian. Je ne sais pas comment les joueurs ont vécu le départ de Roberto De Zerbi. Je les ai sentis bien pendant la semaine. L'équipe n'est pas malade mais elle est en grande difficulté. Il faut l'aider. Il faut penser au futur. Si on regarde derrière, ça fout le vertige. On doit tuer ce match. Un penalty à la 90e+6, cela fait très mal aux têtes. Pour un joueur, le psychologique, c'est 80 % du potentiel. Les joueurs sont atteints ».
« Il y a du talent, mais ce n'est pas suffisant »
Peu après le coup de sifflet final, Nayef Aguerd s’est présenté au micro de beIN Sports pour se livrer sur cette nouvelle contreperformance et tirer la sonnette d’alarme. « Les supporters en ont marre d'entendre : "On va travailler". C'est un problème si on prend toujours des buts en fin de match. Il est facile de dire que ce sont les défenseurs... C'est toute une équipe. On est l'OM, on ne peut pas se permettre des résultats comme ça, a lancé le défenseur marocain, rapporté par L’Équipe. C'est humiliant pour tout le monde : les supporters, le club, les joueurs, le staff... Il faut assumer ses responsabilités. Personnellement, je ne vais rien lâcher. On essaie de tout donner, mais ça ne marche pas. Il y a du talent, mais ce n'est pas suffisant. On se l'est dit dans le vestiaire. Il faut plus d'agressivité. »