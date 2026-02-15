«On se l'est dit dans le vestiaire…» : Un joueur de l’OM dévoile les coulisses en pleine crise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après la claque reçue lors du Classique face au PSG (0-5), l’Olympique de Marseille a connu une nouvelle contreperformance samedi, sur la pelouse du Vélodrome, en concédant le match nul contre Strasbourg (2-2) malgré ses deux buts d’avance au tableau d’affichage. Nayef Aguerd a pris la parole après le match.

Le départ de Roberto De Zerbi durant la semaine n’a pas permis à l’OM d’aller chercher un résultat positif sur sa pelouse samedi, face à Strasbourg (2-2). Encore une fois, les Marseillais ont craqué dans les derniers instants en concédant un penalty dans le temps réglementaire, permettant à Joaquin Panichelli (90e+7) de trouver le chemin des filets et permettre à Strasbourg d’arracher un point après avoir pourtant été mené de deux buts.

L'OM en «auto-destruction» : Après De Zerbi, McCourt et Longoria sont-ils les prochains sur la liste ? https://t.co/eUO4UIySVv — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

« L'équipe n'est pas malade mais elle est en grande difficulté » « Ces fins de matches deviennent récurrentes. C'est le même scénario que contre le PFC. Il faut relever la tête. C'est délicat mais nous n'avons pas le choix, a réagi après la rencontre Jacques « Pancho » Abardonado, présent sur le banc de l’OM en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. J’ai pris la décision de faire entrer (Himad) Abdelli et de passer à cinq derrière, mais je voulais garder un bloc médian. Je ne sais pas comment les joueurs ont vécu le départ de Roberto De Zerbi. Je les ai sentis bien pendant la semaine. L'équipe n'est pas malade mais elle est en grande difficulté. Il faut l'aider. Il faut penser au futur. Si on regarde derrière, ça fout le vertige. On doit tuer ce match. Un penalty à la 90e+6, cela fait très mal aux têtes. Pour un joueur, le psychologique, c'est 80 % du potentiel. Les joueurs sont atteints ».