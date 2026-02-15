Crise à Marseille, la proposition surprenante de Daniel Riolo : «plus que d’un nouveau coach, l'OM a besoin...»

L'équipe de Jacques Abardonado avait à coeur de repartir de l'avant après le limogeage de Roberto De Zerbi quelques jours plus tôt. Et alors que les joueurs semblaient avoir fait le plus dur, l'OM s'est une fois encore écroulé pendant le temps additionnel ce samedi au Vélodrome. Une situation bien trop récurrente cette saison permettant à Daniel Riolo de soumettre une proposition assez inattendue.
Semaine noire à l'Olympique de Marseille. En l'espace de six jours, des choses se sont passées dans la cité phocéenne. A commencer par un naufrage collectif à des centaines de kilomètres du Vélodrome. Le 8 février dernier, à l'occasion du dernier Classico de la saison, l'OM s'est totalement manqué en s'inclinant sur le score de 5 buts à 0 contre l'ennemi juré qu'est le PSG. 48 heures plus tard, l'OM actait le départ de son entraîneur Roberto De Zerbi « d'un commun accord » comme cela était stipulé dans le communiqué de l'Olympique de Marseille.
L'OM s'enfonce au Vélodrome...
Depuis la mi-semaine, il est question de la succession de Roberto De Zerbi avec une piste qui revient avec insistance : Habib Beye. Limogé par le Stade Rennais lundi, l'ex-capitaine de l'OM dans les années 2000 avait déjà vendu la mèche il y a quelques mois, assurant sur les ondes de RMC que de s'asseoir sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille était son job de rêve. Pour le retour au Vélodrome après la déroute dans la capitale et avec un nouveau coach sur le banc, bien qu'intérimaire en la personne de Jacques Abardonado, l'équipe marseillaise était attendue de pied ferme avec des banderoles dans les tribunes des supporters qui réclament les départs du président Pablo Longoria et du propriétaire Frank McCourt.
«L’OM a besoin d’un psy, préparateur mental»
Sur le terrain, tout semblait rouler pour l'OM qui avait pris une avance de 2 buts lors de la visite du RC Strasbourg grâce à des réalisations de Mason Greenwood et d'Amine Gouiri. Mais c'était sans compter sur une réduction du score strasbourgeoise et une nouvelle chute dans le temps additionnel de la seconde période, la septième de la saison en Ligue 1. Bouché bée devant sa télévision, Daniel Riolo a pris son téléphone pour réagir. Par le biais de son compte X, l'éditorialiste de RMC estime qu'un nouvel entraîneur n'est pas ce qui fait défaut à l'OM en ce moment, une aide d'une tout autre nature serait à privilégier. « L’OM a besoin d’un psy, préparateur mental… Plus que d’un nouveau coach ».