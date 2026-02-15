Crise à Marseille, la proposition surprenante de Daniel Riolo : «plus que d’un nouveau coach, l'OM a besoin...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de Jacques Abardonado avait à coeur de repartir de l'avant après le limogeage de Roberto De Zerbi quelques jours plus tôt. Et alors que les joueurs semblaient avoir fait le plus dur, l'OM s'est une fois encore écroulé pendant le temps additionnel ce samedi au Vélodrome. Une situation bien trop récurrente cette saison permettant à Daniel Riolo de soumettre une proposition assez inattendue.

Semaine noire à l'Olympique de Marseille. En l'espace de six jours, des choses se sont passées dans la cité phocéenne. A commencer par un naufrage collectif à des centaines de kilomètres du Vélodrome. Le 8 février dernier, à l'occasion du dernier Classico de la saison, l'OM s'est totalement manqué en s'inclinant sur le score de 5 buts à 0 contre l'ennemi juré qu'est le PSG. 48 heures plus tard, l'OM actait le départ de son entraîneur Roberto De Zerbi « d'un commun accord » comme cela était stipulé dans le communiqué de l'Olympique de Marseille.

L’OM a besoin d’un psy, prepa mental… plus que d’un nouveau coach 😱😱 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 14, 2026

L'OM s'enfonce au Vélodrome... Depuis la mi-semaine, il est question de la succession de Roberto De Zerbi avec une piste qui revient avec insistance : Habib Beye. Limogé par le Stade Rennais lundi, l'ex-capitaine de l'OM dans les années 2000 avait déjà vendu la mèche il y a quelques mois, assurant sur les ondes de RMC que de s'asseoir sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille était son job de rêve. Pour le retour au Vélodrome après la déroute dans la capitale et avec un nouveau coach sur le banc, bien qu'intérimaire en la personne de Jacques Abardonado, l'équipe marseillaise était attendue de pied ferme avec des banderoles dans les tribunes des supporters qui réclament les départs du président Pablo Longoria et du propriétaire Frank McCourt.