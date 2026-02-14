Transfert à l'OM : Il part pour «un des plus grands clubs du monde»...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, ils sont plusieurs à avoir quitté le vestiaire marseillais en plein milieu de la saison et en parallèle de l'élimination du club à l'ultime journée de saison régulière de Ligue des champions. L'un d'entre eux s'est confié sur sa nouvelle aventure qu'il ne regrette absolument pas. Il est passé aux aveux face à la presse à des milliers de kilomètres de Marseille...

ll y a eu du mouvement à l'OM ces dernières semaines. Dans le cadre du mercato hivernal, plusieurs joueurs ont quitté le navire. Robinio Vaz, Neal Maupay, Darryl Bakola, Matt O'Riley ou encore Angel Gomes pour ne citer qu'eux. Les opportunités de marché qui s'étaient présentées aux dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas du tout été concluantes, débouchant sur des départs quelques mois seulement après leurs arrivées.

Amir “𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧” Murillo. 🇵🇦 pic.twitter.com/mAyskbZEjF — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) February 7, 2026

«Je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté» Amir Murillo a lui aussi fait partie des éléments sacrifiés par l'OM cet hiver. Pointé du doigt par le désormais ex-entraîneur du club Roberto De Zerbi pour des manquements défensifs jugés coûteux par le technicien italien, le latéral panaméen a été poussé vers la sortie après avoir été rétrogradé dans l'équipe réserve comme La Provence le dévoilait à quelques heures de la clôture du mercato d'hiver début février. En conférence de presse de présentation comme nouveau joueur de Besiktas, Murillo n'a clairement pas boudé son plaisir. « Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Comme je l’ai dit, je suis vraiment ravi. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté. Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici ».