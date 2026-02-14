Transfert à l'OM : Il part pour «un des plus grands clubs du monde»...

A l'Olympique de Marseille, ils sont plusieurs à avoir quitté le vestiaire marseillais en plein milieu de la saison et en parallèle de l'élimination du club à l'ultime journée de saison régulière de Ligue des champions. L'un d'entre eux s'est confié sur sa nouvelle aventure qu'il ne regrette absolument pas. Il est passé aux aveux face à la presse à des milliers de kilomètres de Marseille...
ll y a eu du mouvement à l'OM ces dernières semaines. Dans le cadre du mercato hivernal, plusieurs joueurs ont quitté le navire. Robinio Vaz, Neal Maupay, Darryl Bakola, Matt O'Riley ou encore Angel Gomes pour ne citer qu'eux. Les opportunités de marché qui s'étaient présentées aux dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas du tout été concluantes, débouchant sur des départs quelques mois seulement après leurs arrivées.
«Je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté»
Amir Murillo a lui aussi fait partie des éléments sacrifiés par l'OM cet hiver. Pointé du doigt par le désormais ex-entraîneur du club Roberto De Zerbi pour des manquements défensifs jugés coûteux par le technicien italien, le latéral panaméen a été poussé vers la sortie après avoir été rétrogradé dans l'équipe réserve comme La Provence le dévoilait à quelques heures de la clôture du mercato d'hiver début février. En conférence de presse de présentation comme nouveau joueur de Besiktas, Murillo n'a clairement pas boudé son plaisir. « Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Comme je l’ai dit, je suis vraiment ravi. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen est une grande fierté. Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici ».
«Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai voulu en faire partie»
Par le biais d'un discours rapporté par Foot Mercato, Amir Murillo fait passer un message fort au sujet de sa nouvelle aventure en Turquie. En rejoignant le Besiktas, le principal intéressé s'est dit certain d'une chose : il n'y perd pas du tout au change avec l'OM, au contraire. « Si j’atteins mon objectif, peut-être que d’autres joueurs panaméens pourront jouer ici. Le Beşiktaş est un des plus grands clubs du monde. C’est aussi un nouveau défi pour moi. Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai voulu en faire partie. Je voulais m’inscrire dans la grande histoire du Beşiktaş. C’est pourquoi je suis ici, extrêmement ambitieux et déterminé à aider mon équipe. Je suis aussi un joueur ambitieux. C’est pourquoi je suis ici : parce que j’ai soif de succès et que je suis passionné ». Murillo a donc tourné la page.