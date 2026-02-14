L'OM a trouvé son entraîneur ? Les «trois raisons» de sa signature dans les «prochaines 24 heures»...

Le projet de l'OM a pris un mur en ce début d'année 2026. Tout a commencé avec la sortie de route improbable en Ligue des champions sur le terrain du Club Brugge (0-3) avec une élimination officialisée par un but du gardien du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid (4-2). Le coup de massue a été asséné par le PSG, rival historique du club marseillais. Changement d'entraîneur attendu dans les prochaines heures d'après un journaliste de beIN SPORTS.
La défaite de trop. Après une élimination humiliante dès la phase de saison régulière de Ligue des champions à Bruges fin janvier (0-3), l'OM a vécu une soirée noire dans l'antre de l'ennemi parisien en concédant une manita sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche dernier (0-5). 48 heures plus tard, l'Olympique de Marseille publiait un communiqué sur son site internet en partageant sa séparation avec Roberto De Zerbi à un peu plus d'un an et demi de l'expiration de son contrat signé en juin 2024.
«Trois arguments principaux pour le board de l'OM : 1 - il parle français...»
Avant le coup d'envoi d'OM - Strasbourg ce samedi à 17h, le journaliste de beIN SPORTS John Ferreira a confirmé la tendance concernant le dossier Habib Beye à l'OM. L'ancien latéral droit de l'Olympique de Marseille, également un temps capitaine de l'équipe première, coche même trois critères de sélection importants du comité directeur. « On est à même de vous annoncer qu'Habib Beye tient bien évidemment la corde dans cette short-list d'entraîneurs de l'Olympique de Marseille pour plusieurs raisons. Trois arguments principaux pour le board de l'OM : 1 - il parle français, donc en terme de communication au sein du club, pour le staff, les joueurs c'est bien et intéressant pour l'Olympique de Marseille. En 2, Habib Beye a très bien connu l'Olympique de Marseille en tant que joueur. Il a été capitaine ici et c'est un club qu'il connaît parfaitement ».
«On pourrait s'attendre dans les 24 voire 48 heures prochaines, à une signature d'Habib Beye»
« Et en 3, il a aussi joué les pompiers de service du côté du Stade Rennais, il a redressé la barre. C'est quelque chose qu'il connaît, qu'il maîtrise. Sur le papier, vous avez quelqu'un qui coche ces 3 critères. On pourrait s'attendre dans les 24 voire 48 heures prochaines, à une signature d'Habib Beye du côté de l'Olympique de Marseille. Ca va dépendre de ce qui se passe en terme de contrat du côté du Stade Rennais parce qu'il court toujours ». a conclu le journaliste de beIN SPORTS à quelques minutes du coup d'envoi d'un match si important pour calmer la colère des supporters marseillais au Vélodrome.