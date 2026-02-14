«J’arrête», Zinedine Zidane a renoncé à un contrat à plusieurs millions d’euros

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2006, Zinedine Zidane décidait de mettre un terme à sa carrière sportif. Alors que son dernier match restera cette finale de la Coupe du monde 2006 face à l’Italie, quelques semaines plus tôt, il faisait également ses adieux avec le Real Madrid. Mais voilà que le Français aurait pu continuer un peu plus longtemps avec à la clé un gros contrat.

Aujourd’hui entraîneur et annoncé comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a fait ses preuves sur un banc de touche avec le Real Madrid. Il fait donc désormais partie de ceux qui ont réussi comme technicien et comme joueur. En effet, quand il était sur un terrain, Zizou était époustouflant. Ayant connu une très belle carrière, le Français y a mis fin en 2006 avec notamment un dernier match sous le maillot du Real Madrid face à Villarreal.

Zidane aurait pu continuer avec le Real Madrid Arrivé au Real Madrid en 2001, Zinedine Zidane y aura donc joué jusqu’à la fin de sa carrière en 2006. Mais voilà qu’on aurait pu voir le Français un peu plus longtemps avec la Casa Blanca. En effet, à l'issue du dernier match de Zizou face à Villarreal, Florentino Pérez, président du Real Madrid, était alors prêt à proposer un gros contrat à Zidane avec à la clé le plus gros salaire du club. Le fait est que la décision du principal intéressé était déjà prise comme avait pu le raconter Cicinho, rapporté par Marca en 2020.