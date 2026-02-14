Signature à l'OM : Un champion d'Europe annule tout... pour une histoire de famille ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant que le champion du monde Benjamin Pavard dépose ses valises à l'OM sous la forme d'un prêt convenu avec l'Inter, c'est un autre défenseur central qui semble avoir été courtisé par l'Olympique de Marseille. Le comité directeur marseillais s'était rapproché d'un champion d'Europe qui a confirmé le dialogue entre les parties concernées...

C'est devenu une habitude. Depuis l'incorporation de Medhi Benatia dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille, initialement en tant que conseiller sportif avant d'être promu à l'hiver 2025 comme directeur du football, les marchés des transferts ont été particulièrement mouvementés dans la cité phocéenne. Et plus particulièrement au moment de l'arrivée de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur de l'OM le 29 juin 2024. Un rôle qui n'est plus le sien depuis mardi soir.

🎙️ "Ils sont allés me chercher des crampons au Decathlon du coin"



Quand Aymeric Laporte est arrivé à Manchester City, il a tout de suite été mis dans le bain : entraînement dans la foulée et première titularisation 24 heures plus tard. Il nous raconte cet épisode dans… pic.twitter.com/AUQdoPRG2H — After Foot RMC (@AfterRMC) February 13, 2026

«Etre plus près de mes proches, c'est ce qui m'a fait revenir à Bilbao» Pendant cette année et demi de collaboration avec Roberto De Zerbi, le directeur du football Medhi Benatia a tenté diverses approches sur le mercato. Et notamment auprès d'Aymeric Laporte. Le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne allait quitter l'Arabie saoudite et Al-Nassr. L'option OM a été étudiée par le défenseur central de 31 ans, mais la question familiale a tout fait capoter. « Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l'OM mais aussi d'autres clubs. Il y avait l'idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J'étais décidé à revenir aux sources. Etre plus près de mes proches, c'est ce qui m'a fait revenir à Bilbao ».