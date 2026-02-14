Signature à l'OM : Un champion d'Europe annule tout... pour une histoire de famille ?

Avant que le champion du monde Benjamin Pavard dépose ses valises à l'OM sous la forme d'un prêt convenu avec l'Inter, c'est un autre défenseur central qui semble avoir été courtisé par l'Olympique de Marseille. Le comité directeur marseillais s'était rapproché d'un champion d'Europe qui a confirmé le dialogue entre les parties concernées...
C'est devenu une habitude. Depuis l'incorporation de Medhi Benatia dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille, initialement en tant que conseiller sportif avant d'être promu à l'hiver 2025 comme directeur du football, les marchés des transferts ont été particulièrement mouvementés dans la cité phocéenne. Et plus particulièrement au moment de l'arrivée de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur de l'OM le 29 juin 2024. Un rôle qui n'est plus le sien depuis mardi soir.
«Etre plus près de mes proches, c'est ce qui m'a fait revenir à Bilbao»
Pendant cette année et demi de collaboration avec Roberto De Zerbi, le directeur du football Medhi Benatia a tenté diverses approches sur le mercato. Et notamment auprès d'Aymeric Laporte. Le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne allait quitter l'Arabie saoudite et Al-Nassr. L'option OM a été étudiée par le défenseur central de 31 ans, mais la question familiale a tout fait capoter. « Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l'OM mais aussi d'autres clubs. Il y avait l'idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J'étais décidé à revenir aux sources. Etre plus près de mes proches, c'est ce qui m'a fait revenir à Bilbao ».
«Dès la première année en Arabie saoudite, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je recherchais»
Invité de Génération After jeudi soir, Aymeric Laporte a profité de ce passage sur RMC afin de se prêter à un instant confessions sur son quotidien en Arabie saoudite auquel il ne s'est jamais fait. « Je ne l'ai jamais dit avant aujourd'hui mais dès la première année en Arabie saoudite, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je recherchais. J'en ai parlé au club dès la première année, ils m'ont demandé de patienter. C'est resté la même chose, j'ai eu quelques soucis là-bas. Rien de grave, on n'a pas su gérer. On a décidé de ne pas ».