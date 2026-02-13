Départ de l'OM : Une «explosion» à cause de Roberto De Zerbi ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la suite de la débâcle historique subie par l'OM face au PSG dimanche dernier, Roberto De Zerbi a fini par quitter Marseille. Le coach en place depuis 2024 n'a pas réussi à redresser la barre après des derniers résultats très décevants. Souvent pointé du doigt, l'Italien a été très critiqué concernant la gestion de son effectif. Certains ont du mal à comprendre...

Déjà éliminé de la Ligue des champions, l'OM doit maintenant concentrer ses efforts sur la Ligue 1. La lourde défaite face au PSG n'arrange rien et Marseille va devoir écrire un nouveau chapitre sous la houlette d'un nouvel entraîneur. Roberto De Zerbi a fini par quitter les lieux et certains observateurs n'ont pas compris pourquoi il avait décidé de modifier son effectif à quasiment chaque match.

« A un moment donné, il faut de la stabilité » L'été dernier, l'OM avait réalisé un très bon mercato qui semblait pouvoir lui permettre d'affronter la nouvelle saison avec sérénité. Le club s'en était plutôt bien sorti lors de la première partie, occupant même la tête du championnat à un moment. Mais Roberto De Zerbi a fini par se perdre dans sa gestion de l'effectif, ce qui lui était souvent reproché. « Weah est peut-être l'une des seules satisfactions du recrutement et tu le fais changer de poste à tous les matchs en lui mettant systématiquement des coéquipiers différents. A un moment donné, il faut de la stabilité. Pour moi De Zerbi a fait des choses qui ont entraîné l'explosion du groupe » lâche Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.