«Casse-toi de là», la scène lunaire vécue par Deschamps qui appelle un joueur !

Avant de prendre la tête de l’équipe de France en 2014, Didier Deschamps a connu plusieurs clubs importants, en France comme à l’étranger. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, qu’il a entrainé de 2009 à 2012 et où il laissé une trace importante avec d’ailleurs quelques épisodes assez cocasses.

Considéré comme l’un des personnages les plus importants du football français, Didier Deschamps a marqué une époque. Mais il a surtout laissé des grands souvenirs partout où il est passé, en tant que joueur ou en tant qu’entraineur. Et c’est le cas avec l’OM, club auquel il a offert le dernier titre de son histoire avec la Coupe de la Ligue remportée en 2012.

« Mon pote Anthony Le Tallec, je lui avais fait une blague une fois » A Marseille, il a notamment côtoyé un certain Souleymane Diawara, qui lors de sa signature a pourtant failli faire une très mauvaise première impression à Didier Deschamps. Invité de RMC Sport, l’ancien défenseur a en effet raconté un épisode assez drôle sur le premier contact avec le technicien français, qui voulait le recruter à Bordeaux. « Mon pote Anthony Le Tallec, je lui avais fait une blague une fois. Il y avait un club qui le voulait et je crois que c’était Marseille. Je me suis fait passer pour le directeur sportif en l’appelant et en disant qu’on le voulait, qu’on avait besoin de lui... et il était à fond dedans ! » a-t-il expliqué, dans Génération After.