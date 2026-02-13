De Zerbi est parti : Une victime collatérale pourrait coûter beaucoup d'argent à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, l'OM affronte Strasbourg et ce n'est donc pas Roberto De Zerbi qui sera sur le banc de touche olympien pour cette rencontre. L'Italien a dû quitter ses fonctions et en attendant son remplaçant, c'est Jacques Abardonado qui va assurer l'intérim. De quoi profiter à certains joueurs, peut-être moins à d'autres. Mais voilà que cela pourrait aussi avoir des répercussions sur les finances de l'OM.

L'humiliation de l'OM sur la pelouse du PSG dimanche dernier aura donc été la goutte de trop pour Roberto De Zerbi. Depuis plusieurs jours, des questions se posaient sur l'avenir de l'entraîneur italien. Le couperet a fini par tomber et voilà que l'OM a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'ancien de Brighton. En attendant de nommer officiellement son remplaçant, le club phocéen va se présenter ce samedi face à Strasbourg avec Jacques Abardonado sur le banc de touche. Et forcément, sa composition d'équipe sera scrutée par beaucoup.

Aubameyang et Vermeeren de retour au premier plan ? Quels seront donc les 11 joueurs alignés côté OM pour cette rencontre face à Strasbourg ? Forcément, avec ce départ de Roberto De Zerbi, cela pourrait profiter à certains qui n'étaient plus forcément dans les petits papiers de l'entraîneur italien. Ainsi, comme l'explique La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang et Arthur Vermeeren pourraient notamment retrouver un peu la lumière avec Jacques Abardonado sur le banc de l'OM. En revanche, pour d'autres joueurs olympiens, ce départ de De Zerbi n'est peut-être pas une bonne nouvelle.