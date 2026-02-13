De Zerbi est parti : Une victime collatérale pourrait coûter beaucoup d'argent à l'OM ?

Ce samedi, l'OM affronte Strasbourg et ce n'est donc pas Roberto De Zerbi qui sera sur le banc de touche olympien pour cette rencontre. L'Italien a dû quitter ses fonctions et en attendant son remplaçant, c'est Jacques Abardonado qui va assurer l'intérim. De quoi profiter à certains joueurs, peut-être moins à d'autres. Mais voilà que cela pourrait aussi avoir des répercussions sur les finances de l'OM.
L'humiliation de l'OM sur la pelouse du PSG dimanche dernier aura donc été la goutte de trop pour Roberto De Zerbi. Depuis plusieurs jours, des questions se posaient sur l'avenir de l'entraîneur italien. Le couperet a fini par tomber et voilà que l'OM a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'ancien de Brighton. En attendant de nommer officiellement son remplaçant, le club phocéen va se présenter ce samedi face à Strasbourg avec Jacques Abardonado sur le banc de touche. Et forcément, sa composition d'équipe sera scrutée par beaucoup.
Aubameyang et Vermeeren de retour au premier plan ?
Quels seront donc les 11 joueurs alignés côté OM pour cette rencontre face à Strasbourg ? Forcément, avec ce départ de Roberto De Zerbi, cela pourrait profiter à certains qui n'étaient plus forcément dans les petits papiers de l'entraîneur italien. Ainsi, comme l'explique La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang et Arthur Vermeeren pourraient notamment retrouver un peu la lumière avec Jacques Abardonado sur le banc de l'OM. En revanche, pour d'autres joueurs olympiens, ce départ de De Zerbi n'est peut-être pas une bonne nouvelle.
Nwaneri le grand perdant ?
C'est ainsi que le quotidien régional explique qu'Ethan Nwaneri pourrait notamment être l'un des grands perdants de ce changement sur le banc de l'OM. Arrivé lors du dernier mercato hivernal en provenance d'Arsenal, l'Anglais a surtout choisi de venir pour Roberto De Zerbi. Le fait est que ce dernier n'est aujourd'hui plus là et le milieu offensif pourrait alors prendre place sur le banc des remplaçants. Et voilà que cela n'est pas une très bonne nouvelle pour les finances de l'OM. En effet, il faut rappeler les conditions du prêt de Nwaneri à Marseille qui font que grossomodo, plus il joue, moins le club phocéen doit payer.