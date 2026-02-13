PSG : «J'étais soulagé qu'il s'en aille», Mbappé a «vrillé»... à cause de l'équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est devenu les années passant une personnalité de plus en plus clivante. Buteur le plus prolifique de l'histoire du PSG, le capitaine des Bleus a eu le don d'agacer un suiveur assez reconnu du club de la capitale. Et ce, pour plusieurs raisons qu'il a exposé dans une interview fleuve. Explications.

Champion du monde, meilleur buteur de l'histoire du PSG, capitaine de l'équipe de France ou encore 3ème au classement du Ballon d'or en 2023. Le tout, sans oublier de nombreux titres décrochés en clubs avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain entre autres. Kylian Mbappé est déjà, à 27 ans, un nom iconique du football français. Toutefois, l'unanimité qui était la sienne à ses débuts, s'est délitée au fil des années et notamment chez certains observateurs.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Erling Haaland and Kylian Mbappé have both produced EXACTLY 50 G/A this season, all competitions.



• Haaland: 42 goals + 8 assists.

• Mbappé: 43 goals + 7 assists. pic.twitter.com/t4EYlQazKj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 12, 2026

«Beaucoup se sont cassés les dents. Luis Enrique, Carlo Ancelotti...» C'est notamment le cas d'une personnalité de RMC. Pendant plusieurs années, Julien Cazarre intervenait dans l'émission Rothen s'enflamme de la chaîne de radio par le biais de son Cazarre Enchaîné où il s'est régulièrement moqué de Kylian Mbappé par le biais d'imitations ou en raison de certaines performances. Pour autant, l'animateur des Nuits du Cazarre Enchaîné reconnaît le talent évident du buteur français qui demeure une énigme pour beaucoup d'entraîneurs selon lui. « Je ne pense pas qu'attaquant axial soit le meilleur poste de Mbappé. Il est très bon et marque des buts, mais je pense que c'est très dur de créer un collectif autour de lui. Tu peux créer une équipe pour lui, mais un collectif autour de lui, c'est très dur. Beaucoup se sont cassés les dents. Luis Enrique, Carlo Ancelotti... Si tu regardes bien, le dernier Euro... On est dégueulasses ! On met en but dans le jeu, c'est Kolo Muani et on va en demi-finale ».