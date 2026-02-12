Zinedine Zidane au PSG : «Il n'ira pas» (et c'est à cause de l'un de ses potes) !

Après le Real Madrid, Zinedine Zidane est aujourd'hui annoncé pour prendre les commandes de l'équipe de France. Il devrait ainsi succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Zizou a pourtant eu l'opportunité d'entraîner ailleurs. Son nom a notamment circulé à de nombreuses reprises du côté du PSG, mais voilà que Zidane n'était pas le plus chaud pour différentes raisons.
En remportant notamment 3 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Zinedine Zidane s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Forcément, ça avait de quoi attirer, notamment le PSG. En effet, par le passé, il a été annoncé que le Français était l'un des rêves du Qatar pour venir prendre place sur le banc parisien. A différentes reprises, il a ainsi été question d'un intérêt du PSG pour Zidane, sans pour autant que cela ne se concrétise.
Zidane entraîneur du PSG ?
Malgré les rumeurs, Zinedine Zidane n'aura donc jamais pris place sur le banc du PSG jusqu'à présent. Alors que certains ont évoqué son lien avec Marseille et l'OM pour justifier l'échec de ce dossier, d'autres ont eu des explications différentes. Ça avait notamment été le cas d'Henri Emile. Ancien intendant de l'équipe de France, il connait donc bien Zizou et c'est ainsi qu'en 2014, face à certaines rumeurs qui évoquaient le nom de Zidane pour venir prendre la place de Laurent Blanc, la réponse avait été très claire.
« Qu'il prenne un club où il a un ami qui est déjà en poste, c'est impossible »
Il y a maintenant plus de 10 ans, Zinedine Zidane était évoqué pour remplacer Laurent Blanc au PSG. Le fait est que remplacer son ami avec qui il a été champion du monde en 1998 aurait été inenvisageable pour Zizou. « Qu'il prenne un club où il a un ami qui est déjà en poste, c'est impossible. Ce n'est pas Zizou (...). Il n'ira pas prendre la place d'un copain », expliquait Henri Emile pour RTL.