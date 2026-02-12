L’OM a choisi son prochain entraîneur : Première galère à gérer (c’est lié à l’argent)

La fin d’une histoire, voire un « chagrin d’amour » pour Roberto De Zerbi à l’OM comme Margot Dumont l’a communiqué sur les antennes de Canal+ après avoir conversé au téléphone avec l’entraîneur italien qui n’est plus l’entraîneur du club phocéen. Les dirigeants marseillais sont à présent en quête d’un nouveau coach, mais un problème d’argent ralentirait le processus. Explications.
L’étau se resserrait autour de lui et le climat devenait de plus en plus délétère à Marseille ces dernières semaines. Dans la nuit de mardi à mercredi, une « décision difficile » était prise par l’OM comme le club le confiait dans son communiqué. La relation professionnelle entre De Zerbi et l’Olympique de Marseille appartenait officiellement au passé alors qu’il restait encore un an et demi de contrat à l’Italien. En ce mois de février, une semaine seulement après la fin du mercato, les dirigeants marseillais ont dû se remettre dans le bain des négociations afin de cette fois-ci arracher la signature d’un entraîneur.
«Le Stade Rennais qui négocie les indemnités de départ de Beye, s'ils savent que l'OM veut le recruter, ce n'est pas tout à fait la même chose»
Il est question dans la presse d’intérêts pour Eric Chelle qui n’est autre que le sélectionneur du Nigéria et également pour Habib Beye avec qui les discussions ont déjà été entamées. « Marseille veut faire Habib Beye. Mais bon, vous comprenez bien que le Stade Rennais qui négocie les indemnités de départ de Beye, s'ils savent que l'OM veut le recruter, ce n'est pas tout à fait la même chose ». Pendant son intervention dans l’After Foot, Fabrice Hawkins a souligné un problème économique qui pourrait considérablement compliquer la tâche des dirigeants de l’Olympique de Marseille au sujet de la nomination d’Habib Beye.
«Il a un peu le couteau sous la gorge et il n'est pas dans les meilleures conditions pour négocier»
Le journaliste de RMC s’est en effet plongé dans les modalités du départ de Beye du Stade Rennais, lui qui veut une compensation financière pour l’intégralité des revenus qui allaient être les siens jusqu’au terme de son contrat avec le club breton. Une manœuvre qui devrait indirectement contrarier les plans de l’OM. « Habib Beye vient en réclamant ses salaires jusqu'à la fin de son contrat, il veut tout. Sauf que le problème c'est derrière Rennes sait aussi qu'il peut avoir un poste à l'OM. Et il faut que ça aille vite donc il a un peu le couteau sous la gorge et il n'est pas dans les meilleures conditions pour négocier ». Le feuilleton Beye risque donc d’avoir son lot de rebondissements jusqu’à son dénouement…