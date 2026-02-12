L’OM a choisi son prochain entraîneur : Première galère à gérer (c’est lié à l’argent)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin d’une histoire, voire un « chagrin d’amour » pour Roberto De Zerbi à l’OM comme Margot Dumont l’a communiqué sur les antennes de Canal+ après avoir conversé au téléphone avec l’entraîneur italien qui n’est plus l’entraîneur du club phocéen. Les dirigeants marseillais sont à présent en quête d’un nouveau coach, mais un problème d’argent ralentirait le processus. Explications.

L’étau se resserrait autour de lui et le climat devenait de plus en plus délétère à Marseille ces dernières semaines. Dans la nuit de mardi à mercredi, une « décision difficile » était prise par l’OM comme le club le confiait dans son communiqué. La relation professionnelle entre De Zerbi et l’Olympique de Marseille appartenait officiellement au passé alors qu’il restait encore un an et demi de contrat à l’Italien. En ce mois de février, une semaine seulement après la fin du mercato, les dirigeants marseillais ont dû se remettre dans le bain des négociations afin de cette fois-ci arracher la signature d’un entraîneur.

🗣️ "Benatia a souvent répété que son avenir était lié à celui de Roberto de Zerbi. Je pense qu'il est très impacté et je pense qu'il va partir à la fin de la saison. Pour moi ce projet sera fini à la fin de la saison."



C'était une spéciale OM dans le Génération After d'hier,… pic.twitter.com/oYLdqW6dww — After Foot RMC (@AfterRMC) February 12, 2026

«Le Stade Rennais qui négocie les indemnités de départ de Beye, s'ils savent que l'OM veut le recruter, ce n'est pas tout à fait la même chose» Il est question dans la presse d’intérêts pour Eric Chelle qui n’est autre que le sélectionneur du Nigéria et également pour Habib Beye avec qui les discussions ont déjà été entamées. « Marseille veut faire Habib Beye. Mais bon, vous comprenez bien que le Stade Rennais qui négocie les indemnités de départ de Beye, s'ils savent que l'OM veut le recruter, ce n'est pas tout à fait la même chose ». Pendant son intervention dans l’After Foot, Fabrice Hawkins a souligné un problème économique qui pourrait considérablement compliquer la tâche des dirigeants de l’Olympique de Marseille au sujet de la nomination d’Habib Beye.