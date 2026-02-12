De Zerbi quitte l’OM : Ses premiers mots accordés à une journaliste !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l'OM et Roberto De Zerbi, c'est désormais officiellement terminé. Ce mercredi, dans la nuit, le club phocéen a annoncé la fin de sa collaboration avec l'entraîneur italien à la suite des derniers mauvais résultats de son équipe. Après un an et demi sur le banc de l'OM, De Zerbi a donc fait ses valises et voilà qu'il a livré quelques mots à une journaliste suite à cela.

Depuis le fiasco en Ligue des Champions et l'élimination de l'OM, des questions se posaient sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Partira ? Ne partira pas ? L'Italien est finalement resté quelques jours de plus mais le couperet a fini par tomber. Alors que Marseille s'est sévèrement incliné sur la pelouse du PSG dimanche dernier (5-0), la décision a ensuite été prise de mettre fin au contrat de De Zerbi. Ainsi, aujourd'hui, il n'est officiellement plus l'entraîneur de l'OM.

Nouvel entraîneur à l’OM, une date est annoncée https://t.co/mJI6nxchFp — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

« Il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première » C'est dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi que l'OM a annoncé la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi. On pouvait alors y lire : « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son serieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ».