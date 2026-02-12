«Tu repars de zéro, encore une fois...» : La crise de trop à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend les mêmes et on recommence. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont une fois de plus dû mener à bien le départ d'un nouvel entraîneur avec Gennaro Gattuso en février 2024 remplacé par Jean-Louis Gasset de manière momentanée puis définitivement par Roberto De Zerbi. Et cette fois-ci, il se pourrait que cet échec sonne le glas d'une ère à Marseille...

Une fois de plus, un entraîneur n'a pas tenu deux saisons complètes à l'OM en ce mandat de président de Pablo Longoria entamé en février 2021. A l'instar de Jorge Sampaoli, Roberto De Zerbi est parti au bout d'un an et demi. Et ce, alors qu'un projet sportif dont il était le protagoniste avait été bâti par les dirigeants phocéens pour trois saisons complètes.

«Tu as pris un entraîneur pour trois ans, tu as fait un recrutement pour trois ans» Un constat que Samir Nasri surnommé Le Petit Prince de Marseille pendant sa formation et son passage à l'OM a amèrement dressé pour Canal+. « Ce qui me dérange, c'est que le projet était pour trois ans. Tu as pris un entraîneur pour trois ans, tu as fait un recrutement pour trois ans. Et demain, tu vas prendre un entraîneur qui ne partagera peut-être pas la même philosophie que De Zerbi et qui va te demander dix autres joueurs qui n'ont rien à voir avec les joueurs que tu as pris et tu repars à zéro encore une fois. C'est ça le problème ». En outre, le consultant de la chaîne cryptée n'a pas réussi à comprendre l'attitude de Roberto De Zerbi qui a mis un terme d'un « commun accord » avec la direction son aventure à l'Olympique de Marseille. « Il n'a pas pris la hauteur que devrait prendre un coach lorsqu'il a ses responsabilités. C'est comme si c'était un supporter qui entraînait l'équipe. Il est énormément affecté par les défaites. J'ai travaillé avec énormément d'entraîneurs qui étaient affectés le jour du match, le lendemain c'était passé. Je trouve ça décevant cette forme d'abandon de sa part, je n'arrive pas à le comprendre ».