Zidane lui a fait une promesse, mais il ne l’a pas écouté : «quel idiot !»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps chez les Bleus, Zinedine Zidane vient de fêter ses dix ans de carrière comme entraîneur, lui qui fut nommé à la tête du Real Madrid en janvier 2016. À cette époque, il en avait profité pour faire une grande promesse un joueur, qui ne l’a pourtant pas écouté…

Il y a dix ans, Zinedine Zidane prenait la succession de Rafael Benitez au Real Madrid, sa première aventure en tant que numéro 1. Le succès n’avait pas tardé, le Français remportant sa première Ligue des champions en 2016, avant d’enchaîner les deux années suivantes. À l’époque, l'ancien numéro 10 des Bleus pouvait compter sur la présence de Denis Cheryshev dans son effectif, un joueur sur lequel il misait. Mais le Russe ne s’était finalement pas éternisé dans son club formateur, malgré une promesse de Zidane.

Un joueur aussi fort que Zinedine Zidane : Un champion du monde 1998 balance son nom (et c'est une surprise) https://t.co/OZaXNhq9EW — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

« Zidane s’est assis avec moi et m’a dit : 'J’ai besoin de toi, reste’ » « Après Séville, je suis parti en prêt à Villarreal, où j’ai fait une très bonne saison, en 2014-2015. Ensuite je suis revenu, mais avec Rafa Benitez je ne jouais pas beaucoup, même s’il me mettait déjà à mon poste. Puis Zinedine Zidane est arrivé. Je ne savais pas quoi faire : rester ou partir. Il y avait la pression de la Russie parce que l’Euro 2016 approchait. Slutsky (le sélectionneur) m’a appelé et m’a dit : 'Si tu ne joues pas, je ne te convoque pas'. C’était logique. Zidane s’est assis avec moi et m’a dit : 'Je ne peux pas te donner beaucoup de minutes, mais je te donne ma parole que tu joueras. J’ai besoin de toi, reste’. Mais je suis parti (en prêt à Valence). Tu imagines ? Quel idiot ! », regrette Denis Cheryshev, rapporté par Real-France.