«Ils ont viré un des meilleurs» : Un journaliste n’en revient pas et clashe l’OM, «on marche sur la tête...»

Clap de fin à l’Olympique de Marseille. Un temps grandement protégé par les hauts représentants du club, Roberto De Zerbi a plié bagage cette semaine. L’entraîneur italien n’est donc plus à la tête de l’effectif marseillais après son licenciement. Le deuxième de la saison après une première rupture qui n’a toujours pas été digérée par un journaliste. Et il n’est pas le seul. Explications.

C’est la crise à Marseille. Quelques semaines après avoir essuyé un terrible revers à Bruges avec une élimination dès le stade de la saison régulière de Ligue des champions (3-0), l’OM a pris la décision commune avec Roberto De Zerbi de mettre fin à leur collaboration. Et ce, alors que l’Olympique de Marseille doit encore sauver sa saison en se qualifiant pour la prochaine campagne de C1 avec éventuellement la cerise sur le gâteau qui devient une nécessité : la Coupe de France. Une saison qui se complique de semaine en semaine avec un « pêché originel » clair d’après un observateur.

Autant le dire : ce n'est pas parce qu'on "sort" 1 info sur le départ d'un coach ou qu'on lui pose des questions parfois piquantes en conf qu'on n'a pas de respect pour lui. RDZ, avec ses qualités et ses défauts, aimait beaucoup Marseille et l'OM. Il doit être triste ce soir. — Florent Germain (@flogermain) February 10, 2026

«La saison a basculé à ce moment-là» Le 15 août 2025, dans le cadre de la première journée de championnat, l’OM s’inclinait sur la pelouse du Stade Rennais sur le score d’un but à zéro. Dans les vestiaires du Roazhon Park, deux anciens coéquipiers en les personnes d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus, engendrant leurs mises à l’écart puis leurs transferts à l’AC Milan et à Bologne. L’international français quittait le club contre un chèque de 10M€, une erreur manifeste pour Jérôme Alonzo comme il le confiait sur les antennes de la chaîne L’Équipe il y a peu. « Je pense que le départ de Rabiot, c’est le vrai péché originel et on en parle trop peu. Il a été vendu 10M€ et j’avais déjà dit l’été dernier que cela coûterait plus que ces 10M€ à l’OM en fin de saison. Il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, il y a eu la bagarre à Rennes. Racontez-nous ce que vous voulez, mais la saison a basculé à ce moment-là ».