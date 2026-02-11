Transfert - «Il faut que je parte» : La demande à laquelle le PSG n'a pas cru !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, le PSG n'a pas hésité à sauter sur de nombreuses opportunités quand le mercato arrivait. Le club de la capitale a ainsi pu recruter des joueurs auquel il ne s'attendait pas forcément. Un dossier en particulier avait notamment pris par surprise les dirigeants du PSG.

Parfois, pour les joueurs de football, le moment est devenu de quitter le club dans lequel on se trouve afin d'en rejoindre un nouveau. Le début d'un nouveau chapitre donc et forcément la fin d'un autre. Mais voilà que certaines histoires ne sont pas forcément prévues. Le PSG peut en témoigner. Alors que le club de la capitale a pu mettre la main sur de nombreux joueurs au cours de son histoire, il y a des transferts auxquels on ne croyait absolument pas à Paris.

« Je ne peux plus rester ici » C'est ainsi ce qui est arrivé en 2010 avec un certain Mathieu Bodmer. Alors que le milieu de terrain français se trouvait alors à l'OL, il avait pris la décision de faire ses valises, lui qui était suivi depuis moment maintenant par le PSG. « A la fin de la saison, il y a une réunion avec le président de l'OL, je lui dis : « Je vous aime, j’aime votre club, mais je ne peux plus rester ici pour jouer derrière machin. Il faut que je parte ». Je lui dis que comme tous les ans, j’ai le PSG. Ils sont toujours restés en contact ? Toujours. Depuis que j’ai 11 ans. Plus ou moins fort selon les périodes, mais oui toujours », racontait dans un premier temps Bodmer pour Histoires de Foot.