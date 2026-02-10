«Trop personnel», le PSG arrête les frais avec un prodige

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a eu son lot de pépites dans son effectif en 56 ans d’existence. A l’instant T, plusieurs joueurs issus de la formation française brillent au sein du groupe de Luis Enrique à l’instar du Ballon d’or Ousmane Dembélé et du Golden Boy Désiré Doué entre autres. Avant eux, un surclassé de Clairefontaine signait au PSG, pas avec la même réussite…

Au cours de son histoire, le PSG a eu plusieurs grandes stars et/ou joueurs dotés d’un talent hors norme au sein de son vestiaire. Ronaldinho, Jay-Jay Okocha, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi pour ne citer qu’eux sont tous passés par le club de la capitale. Avant Kylian Mbappé, un autre grand espoir du football français s’installait au Camp des Loges, sans connaître la même réussite que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec ses 256 réalisations.

Avant Mbappé, Ben Arfa était l’autre prodige de Clairefontaine du PSG Natif de Clamart formé à Châtenay-Malabry, Montrouge, Boulogne-Billancourt et le FC Versailles avant de passer par l’incontournable INF Clairefontaine, Hatem Ben Arfa signait au PSG à l’été 2016. Après avoir connu l’OL et l’OM, rival historique du Paris Saint-Germain, Ben Arfa avait la possibilité de défendre les couleurs de son club de cœur. Néanmoins, la mayonnaise n’a clairement pas pris avec Unai Emery.