Le PSG «met le feu», un joueur a clairement apprécié !

Dimanche, le PSG n'a pas eu de mal à se débarrasser de son rival marseillais pour reprendre la tête de la Ligue 1 (5-0). Les hommes de Luis Enrique étaient en grande forme et ont fait plaisir au public du Parc des Princes. Certains ont pris beaucoup de plaisir sur la pelouse lors de cette soirée historique.
Jamais un Classique ne s'était conclu par un tel écart. Le PSG est facilement venu à bout de l'OM au Parc des Princes et les joueurs ont vécu un grand moment devant leurs supporters. De quoi satisfaire pleinement Désiré Doué qui espère connaître de telles soirées à l'avenir.
Le PSG a vécu une soirée historique
Grâce à cette nouvelle victoire face au rival marseillais, le PSG a repris les rênes de la Ligue 1. S'imposer de telle manière face à l'OM suscite également beaucoup de plaisir chez les joueurs parisiens. « C'est historique, mais tant mieux. Notre objectif, c'est de s'améliorer match après match, saison après saison. C'est ce que l'on a fait, il faut continuer sur cette lancée. On sait à quel point cela tient à cœur aux supporters. Dès le début du match, ils ont mis le feu dans le stade. Et comme Bradley l'avait dit, notre objectif ce soir c'était aussi de mettre le feu sur le terrain » déclare Désiré Doué au micro de Ligue 1+ après le match.
Le PSG ne lâche rien face au RC Lens
Cette saison, il y a une équipe qui s'impose un peu plus comme un grand rival : le RC Lens. Les Lensois tiennent le rythme et se montrent toujours dangereux mais le PSG conserve la tête après ce nouveau week-end de Ligue 1. Désiré Doué confirme que l'objectif de la soirée a été accompli. « On s'est donné à fond, on a tout donné ce soir. Ça porte ses fruits donc c'est super. Une grosse occasion pour moi, ce sera pour la prochaine ? Je n'en ai pas eu qu'une, mais voilà, on va continuer à travailler et ça va rentrer. La suite de la saison, tout droit vers tous les titres ? C'est l'objectif d'aller gagner tous les trophées que l'on peut gagner » ajoute-t-il.