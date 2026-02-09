Le PSG «met le feu», un joueur a clairement apprécié !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le PSG n'a pas eu de mal à se débarrasser de son rival marseillais pour reprendre la tête de la Ligue 1 (5-0). Les hommes de Luis Enrique étaient en grande forme et ont fait plaisir au public du Parc des Princes. Certains ont pris beaucoup de plaisir sur la pelouse lors de cette soirée historique.

Jamais un Classique ne s'était conclu par un tel écart. Le PSG est facilement venu à bout de l'OM au Parc des Princes et les joueurs ont vécu un grand moment devant leurs supporters. De quoi satisfaire pleinement Désiré Doué qui espère connaître de telles soirées à l'avenir.

Une star du PSG aime beaucoup l’OM, la preuve dans les chiffres ! https://t.co/val8MqYOwy — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

Le PSG a vécu une soirée historique Grâce à cette nouvelle victoire face au rival marseillais, le PSG a repris les rênes de la Ligue 1. S'imposer de telle manière face à l'OM suscite également beaucoup de plaisir chez les joueurs parisiens. « C'est historique, mais tant mieux. Notre objectif, c'est de s'améliorer match après match, saison après saison. C'est ce que l'on a fait, il faut continuer sur cette lancée. On sait à quel point cela tient à cœur aux supporters. Dès le début du match, ils ont mis le feu dans le stade. Et comme Bradley l'avait dit, notre objectif ce soir c'était aussi de mettre le feu sur le terrain » déclare Désiré Doué au micro de Ligue 1+ après le match.