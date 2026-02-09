Le message «piquant» du PSG qui ne passe pas du tout en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG est un sujet récurrent dans la presse espagnole, et encore plus catalogne. Il faut dire que de nombreux espagnols ont fait l'actualité du club parisien dont la relation avec les cadors de Liga est également au cœur des préoccupations ces derniers mois. Et le sujet est loin d'être épuisé.

Très discret cet hiver, le PSG a toutefois réalisé un transfert qui est largement commenté en Espagne. Et pour cause, le club parisien a lâché 8,2M€ pour boucler le transfert de Dro Fernandez, visiblement mécontent de sa situation au FC Barcelone. Le jeune espagnol a d'ailleurs fait ses grands débuts sous le maillot parisien dimanche soir à l'occasion du choc contre l'OM. Un Classique largement remporté par les Parisiens (5-0) qui avaient présenté leur nouvelle recrue au public du Parc des Princes avant le coup d'envoi. Le compte X espagnol du PSG avait d'ailleurs souhaité la bienvenue à Dro Fernandez avec le message suivant : « On t'aime ici ! » Un petit mot vu en Espagne comme une pique au FC Barcelone comme l'écrit le journaliste de Mundo Deportivo Xavier Munoz.

L'Espagne n'a toujours pas digéré le transfert de Dro Fernandez « À 18 ans, Pedro "Dro" Fernández a déjà porté les maillots de deux grands clubs européens. Après avoir quitté le FC Barcelone de manière surprenante il y a quelques jours, il a fait ses débuts dimanche avec le PSG, dirigé par l'ancien joueur et ancien entraîneur du Barça Luis Enrique Martínez. Et même si les relations institutionnelles entre le Barça et le PSG sont au beau fixe depuis longtemps, comme le prouve le fait que Paris ait versé 8,2 millions d'euros de plus au club blaugrana que les 6 millions stipulés dans sa clause de résiliation, les messages laissés sur les réseaux sociaux peuvent toujours être un peu trop piquants. "On t'aime ici !" a diffusé le compte espagnol du PSG pour également transmettre un message plus institutionnel en français avec un "Bienvenue chez toi, Dro !". Comme on pouvait s'y attendre, Dro a également célébré en français ses débuts avec le club où il espère s'installer parmi l'élite. "Un jour inoubliable. Allez Paris !", avec deux émoticônes en forme de cœurs rouges et bleus », écrit-il dans sa chronique pour Mundo Deportivo.