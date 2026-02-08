Ni Verstappen ni Hamilton : Le grand favori pour le titre de champion du monde de F1, c'est lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un mois tout pile, la Formule 1 reprendra ses droits avec le Grand Prix d'Australie le 8 mars prochain. Le début d'une des saisons les plus indécises sur le papier compte tenu des changements majeurs de réglementation. Mais un nom se dégage déjà pour la succession de Lando Norris.

L'une des saisons les plus indécises de l'histoire de la Formule 1 débutera le 8 mars prochain à Melbourne en Australie. En effet, compte tenu de la révolution totale au niveau du règlement, la hiérarchie pourrait être chamboulée et paraît en tout cas impossible à dessiner à l'heure actuelle. D'après les premiers essais, Mercedes et Ferrari seraient le mieux placées. L'équipe de Toto Wolff a déjà brillé par le passé lorsqu'une révolution moteur avait été mise en place en 2014. Et le groupe propulseur hybride créé par Mercedes semble une nouvelle fois le plus abouti à en croire les rumeurs dans le paddock. Par conséquent, cette saison, le champion du monde pourrait être inattendu. D'après Lando Norris, titré la saison dernière, le favori n'est d'ailleurs ni Max Verstappen ni Lewis Hamilton, mais bien George Russell.

George Russell révèle que les nouvelles F1 2026 nécessitent bien de rétrograder en pleine droite ! 💬😳



"Du côté des motoristes, il y a évidemment eu beaucoup de discussions autour de la possibilité de rétrograder dans certaines circonstances dans les lignes droites."



"Cela… pic.twitter.com/zB5pgtfCmr — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 6, 2026

Norris donne le nom du favori pour lui succéder « George est le grand favori. On s’entend très bien. On ne se parle pas tous les jours, mais il y a énormément de respect entre nous. Il me montre ce respect, et je crois complètement qu’il gagnera un championnat du monde à un moment donné. Que ce soit cette année, l’an prochain ou plus tard. J’ai adoré me battre avec lui. C’est quelqu’un de vraiment bien, et j’ai pris du plaisir dans tout ça », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. D'ailleurs, Lando Norris estime que le titre qu'il a remporté donne encore plus de motivation aux pilotes de sa génération, dont George Russell : « Avec Alex [Albon] et George, on est arrivés en F1 à peu près en même temps. Je pense que ça a créé encore plus de faim chez eux - surtout chez George, qui est le favori des bookmakers. Il est un peu euphorique en ce moment, sur son petit nuage, et c’est génial à voir. Il y croit et il a raison. Son équipe (Mercedes F1) a certainement très bien préparé ces règles. Mais nous aussi et nous avons le même moteur Mercedes que George ! »