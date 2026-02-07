Le PSG collabore avec un pilote de Formule 1, «ça a été un grand moment» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, le PSG a choqué le monde entier en réussissant à décrocher son premier titre en Ligue des champions. Il n'y a pas dans que le football que les performances du PSG laissent une impression extraordinaire puisque certains athlètes n'hésitent pas à rendre un bel hommage au club de la capitale quand ils le peuvent. C'est le cas en Formule 1.

En réussissant à monter sur le toit de l'Europe l'année dernière, le PSG a prouvé qu'il pouvait jouer les premiers rôles. A l'échelle internationale, le club a la chance de profiter d'un rayonnement intéressant grâce à la mise en avant de la part d'autres athlètes français notamment. C'est le cas pour Pierre Gasly au volant de sa Formule 1.

Pierre Gasly réalise son rêve avec le PSG Pilote français chez Alpine, Pierre Gasly a arboré un casque du PSG pour la course ayant lieu à Silverstone en juillet 2024. Un grand moment pour celui qui est fan du club de la capitale depuis toujours. « J’ai porté un casque du PSG à Silverstone, cette course en a-t-elle été d’autant plus spéciale ? J’ai adoré cette collaboration. C’était un grand moment pour moi, en tant que fan inconditionnel de foot et du PSG. Pour un gamin qui rêvait de jouer pour le PSG, quoi de plus beau que de porter les couleurs du club dans ma discipline ? C’était une expérience unique. Je ne suis pas sûr qu’un tel partenariat ait déjà été fait entre un club de football et un pilote de Formule 1. J’ai été très déçu au final, car je n’ai même pas pu prendre le départ de cette course, mais ça n’enlève rien à cette collaboration et à ce qu’on en a fait » réagissait Gasly en 2025 pour la FIFA.