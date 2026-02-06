NBA : «J'aimerais jouer jusqu'à...» Wembanyama annonce déjà la fin ?

Qui est le GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps ? Un débat perpétuel qui anime les amoureux du basket. Un choc générationnel entre les amoureux de Michael Jordan et les fans de LeBron James. De par sa longévité, King James a établi un record de points en saison régulière qui sera très difficile à atteindre pour la nouvelle génération. Même pour Victor Wembanyama ? La star des San Antonio Spurs a déjà fait part d'une volonté particulière avant de raccrocher.
A seulement 22 ans, Victor Wembanyama se trouve déjà dans la 3ème saison NBA de sa carrière. Il est totalement dans les temps pour bâtir une carrière longue et (riche ?) de succès. A l'instar d'un LeBron James, celui qui est surnommé Wemby est rapidement devenu une figure incontournable de l'élite du basket américain et le franchise player de son équipe. A San Antonio, personne n'est plus important que Wembanyama chez les Spurs.
«C'est impressionnant sa longévité»
Pour ce qui est d'un titre NBA, Victor Wembanyama est également dans les temps puisque LeBron James a dû attendre sa 9ème saison avant de soulever le trophée Larry O'Brien. King James a été très peu blessé au fil de sa carrière, lui offrant une longévité déconcertante. Du haut de ses 41 ans, la star des Los Angeles Lakers est toujours là. Ce qui impressionnait déjà Wembanyama en janvier 2025, quelques jours après l'anniversaire de LeBron James. « Bien sûr, c'est impressionnant sa longévité. A quel point les joueurs comme lui, Steph (ndlr Curry) ou Chris (ndlr Paul) qui sont encore à ce niveau et qui sont là pour gagner, qui ne sont pas seulement figurants sur le terrain ».
«Bien sûr que j'aimerais jouer jusqu'à 40 ans»
Victor Wembanyama a le temps de voir venir pour la suite de sa carrière. Toutefois, la star française des San Antonio Spurs a à cœur de rester pendant de longues années en NBA. Voire de fêter son 40ème anniversaire en tant que joueur comme LeBron James. « La clé, je ne la connais pas, mais je pense que chacun doit trouver ce qui lui convient. Et ce sera très différent d'un LeBron que pour moi. Bien sûr que j'aimerais jouer jusqu'à 40 ans ». Reste à savoir si cette ambition affichée en conférence de presse l'année dernière par Victor Wembanyama se concrétisera. Seul l'avenir et son corps nous le dira...