NBA : «J'aimerais jouer jusqu'à...» Wembanyama annonce déjà la fin ?

Qui est le GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps ? Un débat perpétuel qui anime les amoureux du basket. Un choc générationnel entre les amoureux de Michael Jordan et les fans de LeBron James. De par sa longévité, King James a établi un record de points en saison régulière qui sera très difficile à atteindre pour la nouvelle génération. Même pour Victor Wembanyama ? La star des San Antonio Spurs a déjà fait part d'une volonté particulière avant de raccrocher.

A seulement 22 ans, Victor Wembanyama se trouve déjà dans la 3ème saison NBA de sa carrière. Il est totalement dans les temps pour bâtir une carrière longue et (riche ?) de succès. A l'instar d'un LeBron James, celui qui est surnommé Wemby est rapidement devenu une figure incontournable de l'élite du basket américain et le franchise player de son équipe. A San Antonio, personne n'est plus important que Wembanyama chez les Spurs.

« Peu de gens aiment le jeu autant que lui »



Victor Wembanyama sur la plus grande leçon qu’il a retenue de son expérience en tant que coéquipier de Chris Paul l’année dernière :



« L’amour du jeu, je pense. Ne pas prendre le jeu pour acquis. Peu de gens aiment le jeu autant que… pic.twitter.com/b9QzIO41RJ — Basket-Infos (@Basket_Infos) February 6, 2026

«C'est impressionnant sa longévité» Pour ce qui est d'un titre NBA, Victor Wembanyama est également dans les temps puisque LeBron James a dû attendre sa 9ème saison avant de soulever le trophée Larry O'Brien. King James a été très peu blessé au fil de sa carrière, lui offrant une longévité déconcertante. Du haut de ses 41 ans, la star des Los Angeles Lakers est toujours là. Ce qui impressionnait déjà Wembanyama en janvier 2025, quelques jours après l'anniversaire de LeBron James. « Bien sûr, c'est impressionnant sa longévité. A quel point les joueurs comme lui, Steph (ndlr Curry) ou Chris (ndlr Paul) qui sont encore à ce niveau et qui sont là pour gagner, qui ne sont pas seulement figurants sur le terrain ».