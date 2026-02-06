Wembanyama se lance dans les arts martiaux : Les secrets de son voyage surprise en Chine

L’été dernier, Victor Wembanyama a surpris tout le monde en se rendant en Chine, où il a effectué une retraite spirituelle dans un temple Shaolin. Après sa thrombose veineuse à l’épaule droite, la star des San Antonio Spurs avait envie de travailler différemment. Attiré par les arts martiaux, il a suivi un entraînement intensif, à base de kung-fu et de méditation.
Éloigné des terrains à partir du mois de février 2025 en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, Victor Wembanyama a travaillé d’arrache-pied l’été dernier pour revenir encore plus fort cette saison. En ce sens, le Français est notamment parti en Chine où, pendant deux semaines, il a effectué une retraite spirituelle dans un temple Shaolin, là où certains joueurs préféreraient simplement profiter de leurs vacances.
Les agents de Wembanyama racontent les dessous de son voyage en Chine
« Victor, quand il fait sa retraite chez les Shaolin, c’est huit heures d’entraînement par jour et deux heures de méditation. Alors qu’il pourrait être sur un yacht les doigts de pieds en éventail à siroter des cocktails. Mais ce n’est pas son état d'esprit, parce qu’il veut être le meilleur », a confié Jérémy Medjana, un des agents de Victor Wembanyama, dans un entretien accordé à TrashTalk.
« On est parti sur cet axe-là, de travailler sur les arts martiaux »
« Victor, après son problème médical l’an dernier, il a envie de rebondir, de revenir encore plus fort. Il nous a demandé : “Je veux travailler différemment. Je veux travailler à fond, changer de cadre aussi en même temps.” On a toujours été un peu attiré par les arts martiaux. Du coup on est parti sur cet axe-là, de travailler sur les arts martiaux », a expliqué Bouna Ndiaye, autre agent de Victor Wembanyama. « Ils ont une école de kung-fu où il y a 1 000 élèves Shaolin qui s’entraînent 12 heures par jour, tous les jours, depuis des années et on a décidé d’aller là-bas. En revanche, pour rentrer là-bas, ils ont leurs conditions : tu dors dans les conditions normales, tu manges végétarien, tu laves ta tasse une fois que t’as mangé, tu te lèves à 4h30 du matin. »
« J'ai eu certaines des plus grosses courbatures de ma vie »
Un entraînement très difficile, notamment les deux heures de méditation, dont Bouna Ndiaye a fait l’expérience pendant une journée. « J'ai eu certaines des plus grosses courbatures de ma vie (rires) », avait confié Victor Wembanyama auprès de L’Équipe au mois de juillet. « C'était même trop à un moment donné. Il a fallu ralentir. Heureusement, mon shifu était compréhensif. On a quand même pu vivre l'expérience jusqu'au bout, et on est devenus des moines à la fin. On fait officiellement partie de la 34e génération des moines guerriers du temple. »