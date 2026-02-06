Wembanyama se lance dans les arts martiaux : Les secrets de son voyage surprise en Chine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, Victor Wembanyama a surpris tout le monde en se rendant en Chine, où il a effectué une retraite spirituelle dans un temple Shaolin. Après sa thrombose veineuse à l’épaule droite, la star des San Antonio Spurs avait envie de travailler différemment. Attiré par les arts martiaux, il a suivi un entraînement intensif, à base de kung-fu et de méditation.

Éloigné des terrains à partir du mois de février 2025 en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, Victor Wembanyama a travaillé d’arrache-pied l’été dernier pour revenir encore plus fort cette saison. En ce sens, le Français est notamment parti en Chine où, pendant deux semaines, il a effectué une retraite spirituelle dans un temple Shaolin, là où certains joueurs préféreraient simplement profiter de leurs vacances.

Wemby is in China beginning his “journey of inner discipline, focus, and mind-body harmony” at the Shaolin Temple



According to a Buddhist monk, Wemby is on a “‘Summer Retreat’” tradition that is tied back to ancient Buddhist practices



(via @SpursGDP, @SpursReporter) pic.twitter.com/zQHNamRh7y — Bleacher Report (@BleacherReport) June 11, 2025

Les agents de Wembanyama racontent les dessous de son voyage en Chine « Victor, quand il fait sa retraite chez les Shaolin, c’est huit heures d’entraînement par jour et deux heures de méditation. Alors qu’il pourrait être sur un yacht les doigts de pieds en éventail à siroter des cocktails. Mais ce n’est pas son état d'esprit, parce qu’il veut être le meilleur », a confié Jérémy Medjana, un des agents de Victor Wembanyama, dans un entretien accordé à TrashTalk.

« On est parti sur cet axe-là, de travailler sur les arts martiaux » « Victor, après son problème médical l’an dernier, il a envie de rebondir, de revenir encore plus fort. Il nous a demandé : “Je veux travailler différemment. Je veux travailler à fond, changer de cadre aussi en même temps.” On a toujours été un peu attiré par les arts martiaux. Du coup on est parti sur cet axe-là, de travailler sur les arts martiaux », a expliqué Bouna Ndiaye, autre agent de Victor Wembanyama. « Ils ont une école de kung-fu où il y a 1 000 élèves Shaolin qui s’entraînent 12 heures par jour, tous les jours, depuis des années et on a décidé d’aller là-bas. En revanche, pour rentrer là-bas, ils ont leurs conditions : tu dors dans les conditions normales, tu manges végétarien, tu laves ta tasse une fois que t’as mangé, tu te lèves à 4h30 du matin. »