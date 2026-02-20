NBA : Wembanyama, une proposition à plus de 200M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sans contestation possible, Victor Wembanyama est l'étendard du drapeau français en NBA. Le pivot des Spurs met tout le monde d'accord et, de par son esprit de compétition, a ravivé la flamme du All-Star Game la semaine dernière, produisant la meilleure audience télévisée depuis 15 ans. San Antonio sait très bien la pépite dont la franchise dispose entre ses mains et ne reculerait devant rien pour la polir...

Victor Wembanyama se trouve actuellement dans la troisième saison de sa carrière en NBA. Franchise player des San Antonio Spurs où il a été drafté à la première position en 2023 avant d'être élu rookie de l'année, « Wemby » est pressenti pour devenir la face de la ligue une fois le départ à la retraite de LeBron James tant sportivement que sur le plan marketing. « Clairement, c’est quelque chose que j’arrive à imaginer. C’est le cours naturel des choses. C’est l’offre et la demande. Et je suis là pour répondre à la demande », confiait dernièrement le All-Star pendant le All-Star week-end.

Je ne vais pas vous mentir : quand j’ai passé la porte du Moody Center à Austin, pour la séance de shoot matinale des Spurs, j’ai eu un petit haut-le-cœur.



C’est ici, il y a presque un an jour pour jour, qu’on apprenait que Victor Wembanyama souffrait d’une thrombose à l’épaule… pic.twitter.com/OLT6EZW5Zu — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) February 19, 2026

Une longue carrière en NBA prédite par Antetokounmpo avant de revenir à Nanterre ? En parallèle, bien que Giannis Antetokounmpo ait plaisanté dans le vestiaire de l'Intuit Dome pour le All-Star Game avec ses fils concernant la longévité de Victor Wembanyama et que dans 15 ans, ils pourront se mesurer à lui en NBA, le pivot de 22 ans a un projet très précis pour la fin de sa carrière : revenir à ses premiers amours dans le basket français. « Voir Nanterre à ce niveau-là, ça fait extrêmement plaisir. En attendant qu'après ma carrière (ndlr en NBA) je fasse une dernière année là-bas (sourire) ». Un message clair envoyé par Wembanyama en conférence de presse, lui qui est passé par Nanterre 92, l'ASVEL et Metropolitans 92 avant de s'envoler pour la NBA.