NBA : Wembanyama, une proposition à plus de 200M€ ?

Sans contestation possible, Victor Wembanyama est l'étendard du drapeau français en NBA. Le pivot des Spurs met tout le monde d'accord et, de par son esprit de compétition, a ravivé la flamme du All-Star Game la semaine dernière, produisant la meilleure audience télévisée depuis 15 ans. San Antonio sait très bien la pépite dont la franchise dispose entre ses mains et ne reculerait devant rien pour la polir...
Victor Wembanyama se trouve actuellement dans la troisième saison de sa carrière en NBA. Franchise player des San Antonio Spurs où il a été drafté à la première position en 2023 avant d'être élu rookie de l'année, « Wemby » est pressenti pour devenir la face de la ligue une fois le départ à la retraite de LeBron James tant sportivement que sur le plan marketing. « Clairement, c’est quelque chose que j’arrive à imaginer. C’est le cours naturel des choses. C’est l’offre et la demande. Et je suis là pour répondre à la demande », confiait dernièrement le All-Star pendant le All-Star week-end.
Une longue carrière en NBA prédite par Antetokounmpo avant de revenir à Nanterre ?
En parallèle, bien que Giannis Antetokounmpo ait plaisanté dans le vestiaire de l'Intuit Dome pour le All-Star Game avec ses fils concernant la longévité de Victor Wembanyama et que dans 15 ans, ils pourront se mesurer à lui en NBA, le pivot de 22 ans a un projet très précis pour la fin de sa carrière : revenir à ses premiers amours dans le basket français. « Voir Nanterre à ce niveau-là, ça fait extrêmement plaisir. En attendant qu'après ma carrière (ndlr en NBA) je fasse une dernière année là-bas (sourire) ».
Un message clair envoyé par Wembanyama en conférence de presse, lui qui est passé par Nanterre 92, l'ASVEL et Metropolitans 92 avant de s'envoler pour la NBA.
Victor Wembanyama bientôt d'un contrat en or aux Spurs ?
Pour le moment, les San Antonio Spurs savent pertinemment qu'ils ont entre leurs mains un « alien » comme LeBron James le reconnaissait de lui-même il y a quelque temps. Le front office de la franchise texane souhaiterait profiter de la figure de proue du basket français le plus longtemps possible. A en croire les informations d'ESPN, le plan des dirigeants des Spurs serait de lui offrir un contrat max à la fin de la saison pour une prolongation de cinq ans valant 252M$, soit 212M€ environ. Rien que ça. Une offre que Wembanyama devrait d'ailleurs signer...