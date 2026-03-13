Christophe Dugarry, la scène improbable dans les toilettes : «C’était un cadeau»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en 1997 en provenance du FC Barcelone, avant de retourner à Bordeaux en janvier 2000, Christophe Dugarry a marqué l’un de ses anciens coéquipiers lors de son passage à l’OM. Celui-ci s’était d’ailleurs remémoré une scène improbable impliquant le champion du monde 1998 avec l’équipe de France… dans les toilettes.

Si on l’aperçoit désormais donner ses consignes sur le bord du terrain, Jacques Abardonado a aussi été un joueur à l’OM. Le 10 novembre 1998, à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse du FC Nantes, celui qui a été adjoint de Marcelino et Roberto De Zerbi, ainsi qu’entraîneur intérimaire après leurs départs en septembre 2023 puis en février 2026, disputait son tout premier match en professionnel.

«Le meilleur choix», Frank McCourt a trouvé la personne parfaite pour l’OM ? https://t.co/kZEJEqwRAz — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Christophe Dugarry m'a pris sous son aile à l'OM » Un moment que Jacques Abardonado s’était remémoré dans un entretien accordé à L’Equipe en 2019. Contrairement à ses coéquipiers, il n’avait pas son nom floqué derrière son maillot, seulement le numéro 33, réservé aux joueurs n’ayant pas encore de contrat professionnel. Le sentant affecté par cela, Christophe Dugarry, en compagnie d’un membre du staff de l’OM, y a alors remédié.