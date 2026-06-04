Mercato : Le PSG menacé par «plusieurs offres» pour son prochain phénomène ?

Pierrick Levallet

Après avoir été sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG a prévu d’être actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes, dont celle menant à Mateus Fernandes. Mais les Rouge-et-Bleu pourraient se retrouver menacés par de nombreuses propositions pour le milieu offensif de 21 ans.

La saison s’étant terminée sur un second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG peut se consacrer à son mercato désormais. Les dirigeants parisiens voudraient régénérer l’effectif de Luis Enrique et compteraient donc se montrer plutôt actifs sur le marché des transferts. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Mateus Fernandes, relégué avec West Ham. Seulement, le milieu offensif de 21 ans pourrait faire l’objet de nombreuses propositions cet été.

«West Ham ne rendra pas la tâche facile» « Mateus Fernandes est un autre joueur que Manchester United considère sur le mercato. En termes de short-list, ils ont plusieurs noms pour leur milieu de terrain. Ça peut être 2 ou 3, nous verrons. [...] Mais Manchester United n’est pas seul. Il y a plusieurs clubs intéressés. West Ham ne rendra pas la tâche facile. Ils sont relégués et savent donc que des joueurs vont vouloir partir. En termes de prix, ils espèrent avoir plusieurs offres » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.