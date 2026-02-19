Victor Wembanyama «stratosphérique» : Pierre Niney et François Civil se lâchent !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Acteurs, amis dans la vie, et fans de basket ! Il y a quelques mois, Pierre Niney et François Civil avaient accordé une interview au quotidien L’Équipe, l’occasion pour les deux stars du cinéma français de parler sport, et revenir sur les débuts impressionnants de Victor Wembanyama en NBA.

Arrivé aux États-Unis en 2023, Victor Wembanyama dispute actuellement sa troisième saison chez les Spurs de San Antonio et continue d’impressionner. Le week-end dernier, la star tricolore de 22 ans a franchi une nouvelle étape en prenant place parmi les dix titulaires du All-Star Game de la NBA, une prouesse que même Tony Parker n’avait pas réalisé en son temps. De quoi épater les fans de basket, dont font partie François Civil et Pierre Niney.

Wembanyama de retour en France : «je touche du bois...» https://t.co/fRpMCQKM06 — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

« Je regarde tout » Interrogés en avril 2024 pour la sortie de la série « Fiasco » sur Netflix, les deux acteurs, amis dans la vie, s’étaient prononcés sur le niveau affiché par Victor Wembanyama quelques mois après ses débuts aux États-Unis. « Sachez que je regarde tout. Tous les matins, j'ai ma highlight YouTube. Je suis sa saison de près, extraordinaire », avait confié François Civil, relançant ensuite Pierre Niney sur le sujet. « Oui (je l’ai vu jouer, ndlr), au All-Star Game français. Mais est-ce que ça compte ? Je suis les meilleures actions sur les comptes ­Instagram basket, ou House of Highlights, mais maintenant que j'ai des enfants... Avant, je regardais carrément les ­matches en multiécran. »